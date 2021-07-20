Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:41109

Як отримати ковідний сертифікат: нові електронні сервіси для українських пацієнтів

Електронні сервіси поліпшують доступ пацієнта до медичних послуг, пришвидшують обмін інформацією між державними установами та вилучають з обігу зайві паперові документи.

Електронна система охорони здоров'я (ЕСОЗ) має ключову роль у процесах трансформації фінансування охорони здоров’я України. Завдяки електронним даним процеси у медицині стали відкритішими та прозорішими. Також цифрова трансформація поліпшує доступ до медичної допомоги для пацієнтів. Вона спрямована на зручність для пацієнта як користувача медичної системи. 

Йдеться про електронну медичну картку пацієнта, яка наповнюється електронними медичними записами, зокрема і про вакцинацію, електронними направленнями та рецептами, а також про такі сервіси як ковідні сертифікати, електронні медичні висновки про народження дитини та про тимчасову непрацездатність.

Один із найактуальніших на сьогодні - це ковідний сертифікат. Усі, хто раніше виявив бажання, може взяти участь у бета-тестуванні формування сертифікату в мобільному застосунку Дія. Період бета-тестування вже завершується та зовсім скоро всі користувачі застосунку зможуть сформувати Ковідний сертифікат для себе.

Надалі сертифікат можна буде отримати також  і у лікаря, з яким підписана декларація. Формування ковідного сертифікату відбувається на основі даних, які внесені лікарем для пацієнта в електронній медичній картці. Тому дуже важливо, щоб лікар не забував вводити коректні та повні дані. 

Ковідний сертифікат  може бути сформований у разі наявності інформації про те, що людина або отримала необхідну кількість доз вакцини від коронавірусу, або має клінічні показання через те що  перехворіла на COVID-19,  або ж має негативний результат ПЛР-тесту.

Ковідний сертифікат буде використовуватися як всередині України (зокрема, для відвідування масових заходів), так і для закордонних подорожей. Втім, для цього необхідно дочекатися взаємовизнання сертифікатів між Україною та іншими країнами, Український уряд активно над цим працює. Слідкуйте за новинами.

Інший актуальний документ - це міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Його можуть отримати ті, кого пройшов повний курс вакцинації від COVID-19. Він теж може бути використаний для подорожей за кордон. Такий документ можна отримати лише в паперовій формі в сімейного лікаря чи в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я. Зазначений документ уже ратифікований Україною та міжнародним співтовариством.

Також в Україні триває перехід на новітній процес формування електронного листка непрацездатності. Пацієнт, який має скарги на самопочуття, як і раніше, приходить на прийом до лікаря. Лікар при цьому фіксує в електронній медичній картці пацієнта інформацію про результат візиту пацієнта та на основі цих даних створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Тобто фіксує, що пацієнт в цей момент хворіє і не може виконувати свою роботу.

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність - це електронний документ. Він формується автоматично на основі електронних медичних записів. При цьому цей документ не містить інформації про попередні або встановлені діагнози, про призначене лікування чи будь-яку іншу медичну інформацію. В ньому  міститься лише факт засвідчення періоду непрацездатності та адміністративна інформація. Лікар підписує цей документ своїм електронним підписом. Після цього документ автоматично відправляється в електронний реєстр листків непрацездатності Пенсійного фонду.  Пацієнту не потрібно нікуди носити паперові бланки і збирати на них підписи. У разі якщо особа має право на грошове відшкодування за період, коли є непрацездатною, дані про неї теж автоматично передаються для здійснення відповідних нарахувань.

Так само обрати будь-який зручний медзаклад, незалежно від місця проживання чи реєстрації, дозволяє електронне направлення. Його виписує лікар з яким підписана декларація, або інший спеціаліст. Завдяки електронному направленню ми як НСЗУ бачимо, куди звертається пацієнт за медичною послугою , які заклади є найбільш популярними серед пацієнтів в отриманні там медичних послуг, та перераховуємо туди оплату за пацієнта.

Також зараз  у планах ще один проект  - електронний кабінет пацієнта. Він дозволить пацієнту подати декларацію онлайн, побачити власну електронну медичну картку, де збережені його електронні рецепти та направлення.

НСЗУ

Общество
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Як отримати ковідний сертифікат: нові електронні сервіси для українських пацієнтів
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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