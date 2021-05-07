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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине коронавирусные показатели снова падают (итоги недели)

Сумские городские и областные власти, смотря на снижающиеся показатели заболевания коронавирусной инфекцией, проводят массовые мероприятия, на которых будущие пациенты ковидных больниц пренебрегают карантинными ограничениями, которые продолжают действовать.

На понедельник, 31 мая, в области уже 76 910 случая заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад было 76 404). После 846 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 506 – на 67% меньше (неделей ранее падение было 20%). Относительный рост за неделю понизился с 1,1% до 0,66%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 2 183 855 до 2 202 494, - новых случаев 18 639 (неделей ранее было 27 855), меньше на 49% (20%). Рост уменьшился – 0,85%% за неделю (было 1,3%).

В Сумах уже 34 628 случаев заражения, за 7 дней добавилось 203 новых случая (неделей ранее 295); дальше Сумской район – 4572, добавилось 21 (44); Конотоп – 4034, добавилось 51 (68); Шостка – 3583, добавилось 21 (38); Ахтырка – 3268, добавилось 29 (27); Ромны – 3188, добавилось 21 (29); Кролевецкий район – 2537, добавилось 4 (5); Глухов – 2346, добавилось 14 (31); Белопольский – 2209, добавилось 28 (59); Лебедин – 1988, добавилось 3 (11); Тростянецкий – 1893, добавилось 14 (37); Роменский – 1548, добавилось 15 (23); Бурынский – 1495, добавилось 0 (18); Путивльский – 1342, добавилось 11 (25); Недригайловский – 1233, добавилось 14 (31); Ямпольский – 1061, добавилось 3 (9); Ахтырский – 1035, добавилось 4 (11); Краснопольский – 951, добавилось 11 (23); Конотопский – 811, добавилось 11 (10); Глуховский – 769, добавилось 6 (14); Липоводолинский – 753, добавилось 13 (15); Лебединский – 592, добавилось 3 (10); Великописаревский – 408, добавилось 3 (8); Середина-Будский – 360, добавилось 1 (3); Шосткинский – 306, добавилось 2 (2).

По возрастам – на Сумщине заболело 2933 детей до 18 лет (+18 за неделю), 13845 человек старше 65 лет (+140), остальные – 60 132 – среднего возраста (+348). При этом заболело 3335 медработников (+10). Чаще на Сумщине болеют женщины – 46 415 против 30 495 мужчин.

За неделю на Сумщине выздоровело 1369 человек (неделей раньше 1676): в Сумах – 446 (617), дальше Конотоп – 113 (228), Глухов – 72 (86), Ромны – 69 (75), Сумской район – 68 (106), Шостка – 64 (108), Белопольский – 58 (47), Бурынский – 52 (19), Кролевецкий район – 48 (23), Ахтырка – 41 (18), Роменский – 38 (30), Недригайловский – 37 (66), Тростянецкий район – 35 (39), Ахтырский – 35 (12), Краснопольский – 34 (27), Глуховский – 32 (34), Конотопский – 25 (32), Лебединский – 20 (13), Путивльский – 18 (27), Великописаревский – 16 (13), Шосткинский – 15 (13), Лебедин – 15 (9), Ямпольский – 12 (21), Липоводолинский – 5 (8 ), Середина-Будский – 1 (5).

Всего выздоровело 73 547 (было 72 178). Процент выздоровления вырос – 95,6% (7 дней назад был 94,5%), среднеукраинский тоже подрос – 92,7% (было 89,6%) – 2 041 082 из 2 202 494.

За прошедшую неделю было зафиксировано 24 смертей от последствий коронавируса (неделей ранее - 37): в Сумах – 7 (всего 488), Конотопе – 2 (101), Сумском районе – 2 (66), Недригайловском районе – 2 (39), Ямпольском – 2 (23), Шостке – 1 (68), Кролевецком районе – 1 (62), Ромнах – 1 (57), Глухове – 1 (41), Роменском – 1 (31), Конотопском – 1 (29), Краснопольском – 1 (24), Путивльском – 1 (24), Лебедине – 1 (23), Белопольском – 0 (40), Тростянецком районе – 0 (37), Бурынском – 0 (29), Ахтырке – 0 (29), Лебединском – 0 (18), Глуховском – 0 (15), Шосткинском – 0 (13), Ахтырском – 0 (12), Липоводолинском – 0 (11), Середина-Будском – 0 (5), Великописаревском – 0 (4).

Всего 1289. Процент смертности растет – 1,68% (было 1,66%). В Украине выше – 2,29% (было 2,26%) – 50 536 из 2 202 494.

Сумщина в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 на 16-м месте. По карантинным ограничениям по-прежнему в «желтой зоне». В норме все показатели: эпидпорог – 80,3% (нужно меньше 100%) – неделю назад был 73,6%, уровень госпитализации – 33,8 человека на 100 тыс. населения (нужно меньше 60) – было 41,3, коэффициент выявления коронавируса – 7,8% (нужно меньше 20%) – было 11,1%, охват тестированием – 607 на 100 тыс. населения (нужно больше 300) – было 715, динамика уровня госпитализации – минус 18,2% (нужно меньше 50%) - было плюс 3,1%, загруженность коек с кислородом – 24,8% (нужно меньше 65%) – было 34,5%.

Общество Коронавирус
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