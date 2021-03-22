Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:39279

Коронавирусная статистика на Сумщине растет: итоги недели

Больше всего случаев зафиксировано традиционно в Сумах, а также Шостке и Сумском районе.

На понедельник, 29 марта, в области уже 57 491 случай заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад 54 104). После 2738 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 3387 – на 23,7% больше. Относительный рост за неделю повысился с 5,3% до 6,3%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 1 554 256 до 1 652 409 – 98 153 новых случаев. Рост увеличивается – 6,3% за неделю (было 5,9%). Сумщина догнала таки Украину.

В Сумах уже 27 035 случаев заражения, за 7 дней добавилось 1425 новых случаев (неделей ранее 1192); дальше Сумской район – 3371, добавилось 182 (157); Конотоп – 2711, добавилось 174 (109); Ахтырка – 2637, добавилось 134 (161); Шостка – 2538, добавился 231 (167); Ромны – 2310, добавилось 79 (107); Кролевецкий район – 2181, добавилось 138 (154); Глухов – 1566, добавился 111 (74); Лебедин – 1494, добавилось 75 (37); Белопольский – 1503, добавилось 110 (76); Тростянецкий– 1405, добавилось 44 (24); Бурынский – 1101, добавилось 44 (24); Роменский – 1094, добавился 77 (73); Путивльский – 965, добавилось 112 (62); Ахтырский – 801, добавилось 65 (52); Ямпольский – 809, добавилось 94 (121); Недригайловский – 750, добавилось 69 (20); Краснопольский – 628, добавилось 32 (24); Конотопский – 590, добавилось 30 (18); Липоводолинский – 588, добавилось 22 (13); Глуховский – 409, добавилось 29 (4); Середина- Лебединский – 290, добавилось 47 (12); Будский – 289, добавилось 6 (19); Великописаревский – 225, добавилось 27 (30); Шосткинский – 201, добавилось 30 (10).

По возрастам – на Сумщине заболело 2262 детей до 18 лет (+136 за неделю), 9345 человек старше 65 лет (+639), остальные – 45 884 – среднего возраста (+2612). При этом заболело 2767 медработника (+63). Чаще на Сумщине болеют женщины – 34 871 против 22 620 мужчин.

За неделю на Сумщине выздоровел 721 человек (неделей раньше 850): в Сумах – 245 (382), дальше Ямпольский район – 93 (33), Кролевецкий – 77 (150), Шостка – 39 (68), Путивльский – 34 (21), Ромны – 26 (21), Сумской – 25 (41), Конотоп – 22 (17), Белопольский– 21 (11), Бурынский – 20 (1), Лебедин – 19 (16), Ахтырский – 18 (16), Роменский – 16 (5), Краснопольский – 14 (13), Лебединский – 13 (3), Ахтырка – 11 (16), Недригайловский– 7 (9), Тростянецкий район – 6 (13), Липоводолинский – 5 (6), Глухов – 3 (7), Великописаревский – 3 (2), Конотопский – 3 (1), Шосткинский – 1 (10), Глуховский – 0 (1), Середина-Будский – 0 (0 ).

Всего выздоровело 49 102 (было 48 134). Процент выздоровления упал – 85,4% (7 дней назад был 89%), среднеукраинский тоже уменьшился – 78,9% (было 81,1%) – 1 303 500 из 1 652 409.

За прошедшую неделю было зафиксировано 40 смертей от последствий коронавируса (неделей ранее - 20): в Сумах – 16 (всего 326), Ямпольском районе – 5 (9), Конотопе – 4 (60), Шосткинском – 4 (6), Шостке – 3 (34), Недригайловском – 3 (13), Сумском – 2 (41), Глухове – 2 (22), Кролевецком – 1 (44), Белопольском – 1 (24), Роменском – 1 (19), Конотопском – 1 (17), Лебедине – 0 (15), Ромнах – 0 (35), Ахтырке – 0 (24), Ахтырском – 0 (10), Лебединском – 0 (8 ), Краснопольском – 0 (11), Тростянецком районе – 0 (20), Путивльском районе – 0 (17), Липоводолинском – 0 (7), Бурынском – 0 (19), Глуховском – 0 (7), Середина-Будском – 0 (5), Великописаревском – 0 (3).

Всего 796. Процент смертности упал– 1,38% (было 1,39%). В Украине выше – 1,94% (было 1,94%) – 32 132 из 1 652 409.

Сумщина в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 снова на 13-м месте. За неделю нас обошла Донетчина.

Общество
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Коронавирусная статистика на Сумщине растет: итоги недели
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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