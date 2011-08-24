Осторожно: клещи активизируются! С наступлением теплой погоды возрастает риск для человека и животных быть укушеными клещами. Живут клещи в лесопарковых зонах, а также в зарослях травы.

С марта по ноябрь наблюдается сезонная активность клещей, которая имеет два выраженных пика активности: в апреле-мае и в августе-сентябре. Клещи являются переносчиками возбудителей вирусных, риккетсиозных и бактериальных заболеваний, переносят болезнь Лайма, а также клещевой энцефалит, туляремией и др., которые могут привести к тяжелым осложнениям и инвалидности.

Питаются клещи кровью, погрузившись хоботком глубоко в кожу. Клещ присасывается в течение 15-20 минут. Насекомое вместе со слюной выделяет анестезирующую жидкость, что делает укус практически безболезненным, и только через несколько часов возникает чувство боли. Кровососание клеща может длиться до 12 суток.

Взрослых клещей, которые присосались, как правило, можно заметить. В месте наличия клеща появляются припухлость, зуд, покраснение, сам клещ увеличивается в размерах. Если вы заметили клеща, следует снять его, как можно быстрее. Сделать это можно в травмпунктах, где клеща удалят, обработают место укуса, предоставят рекомендации.

Нападают и совсем маленькие, почти прозрачные нимфы (неполовозрелая стадия клеща), и это часто остается не заметным.

Как распознать, что животное укусил клещ?

постоянный зуд в пораженном участке тела,

ослабленность,

температура,

отсутствие аппетита,

моча бурого (черного) цвета,

одышка,

желтуха,

изменение цвета слизистых тканей.

Как действовать, если животное укусил клещ?

Лучший способ избавиться от клеща - немедленно обратиться к ветеринару.

Но если такой возможности нет, и вы хотите вынуть клеща самостоятельно, то важно знать, что: нельзя смазывать место укуса жиром или заливать спиртом, расширять ранку, пытаться забрать клеща иглой. Таким образом очень легко занести инфекцию. Характерным заболеванием после укуса клеща у животного является пироплазмоз.

Клещи могут нападать в любое время дня и ночи, в любую погоду. Поэтому следует внимательно осматривать себя и своего любимца после каждой прогулки. Не лишней будет и специальная обработка животных средствами от клеща.

Чтобы защитить себя и своих родных от нападения клещей следует соблюдать рекомендации:

- одеваться в светлую однотонную с длинными рукавами плотно прилегающую к телу одежду, чтобы было легче заметить ползающих клещей. Голову следует покрывать головным убором;

- проводить во время прогулки само и взаимоосмотр каждые два часа и еще раз дома. Особенно тщательно нужно обследовать участка тела, покрытые волосами;

- освободить от сухой травы, ветвей, хвороста в радиусе 20-25 метров место для привалов, ночного сна на природе;

- дома сразу сменить одежду, белье, тщательно их осмотреть, выстирать и выгладить. Нельзя оставлять эту одежду возле кровати или спать в нем. Вытряхивание одежды не избавляет от клещей;

- если вместе с вами на природе находился ваш пес - его тоже следует осмотреть на наличие клещей до того, как впустить в помещение;

- использовать репелленты (средства, отпугивающие клещей). Препараты следует покупать в аптечной сети, наносить согласно инструкции. Пользоваться репеллентами следует с учетом особенностей своего организма. При возникновении аллергических реакций необходимо обращаться к врачам.

По возможности на период сезонной активности клещей лучше воздержаться от прогулок в лесу.