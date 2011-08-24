Осторожно: клещи активизируются!

С марта по ноябрь наблюдается сезонная активность клещей, которая имеет два выраженных пика активности: в апреле-мае и в августе-сентябре. Клещи являются переносчиками возбудителей вирусных, риккетсиозных и бактериальных заболеваний, переносят болезнь Лайма, а также клещевой энцефалит, туляремией и др., которые могут привести к тяжелым осложнениям и инвалидности.
Питаются клещи кровью, погрузившись хоботком глубоко в кожу. Клещ присасывается в течение 15-20 минут. Насекомое вместе со слюной выделяет анестезирующую жидкость, что делает укус практически безболезненным, и только через несколько часов возникает чувство боли. Кровососание клеща может длиться до 12 суток.
Взрослых клещей, которые присосались, как правило, можно заметить. В месте наличия клеща появляются припухлость, зуд, покраснение, сам клещ увеличивается в размерах. Если вы заметили клеща, следует снять его, как можно быстрее. Сделать это можно в травмпунктах, где клеща удалят, обработают место укуса, предоставят рекомендации.
Нападают и совсем маленькие, почти прозрачные нимфы (неполовозрелая стадия клеща), и это часто остается не заметным.
Как распознать, что животное укусил клещ?
постоянный зуд в пораженном участке тела,
ослабленность,
температура,
отсутствие аппетита,
моча бурого (черного) цвета,
одышка,
желтуха,
изменение цвета слизистых тканей.
Как действовать, если животное укусил клещ?
Лучший способ избавиться от клеща - немедленно обратиться к ветеринару.
Но если такой возможности нет, и вы хотите вынуть клеща самостоятельно, то важно знать, что: нельзя смазывать место укуса жиром или заливать спиртом, расширять ранку, пытаться забрать клеща иглой. Таким образом очень легко занести инфекцию. Характерным заболеванием после укуса клеща у животного является пироплазмоз.
Клещи могут нападать в любое время дня и ночи, в любую погоду. Поэтому следует внимательно осматривать себя и своего любимца после каждой прогулки. Не лишней будет и специальная обработка животных средствами от клеща.
Чтобы защитить себя и своих родных от нападения клещей следует соблюдать рекомендации:
- одеваться в светлую однотонную с длинными рукавами плотно прилегающую к телу одежду, чтобы было легче заметить ползающих клещей. Голову следует покрывать головным убором;
- проводить во время прогулки само и взаимоосмотр каждые два часа и еще раз дома. Особенно тщательно нужно обследовать участка тела, покрытые волосами;
- освободить от сухой травы, ветвей, хвороста в радиусе 20-25 метров место для привалов, ночного сна на природе;
- дома сразу сменить одежду, белье, тщательно их осмотреть, выстирать и выгладить. Нельзя оставлять эту одежду возле кровати или спать в нем. Вытряхивание одежды не избавляет от клещей;
- если вместе с вами на природе находился ваш пес - его тоже следует осмотреть на наличие клещей до того, как впустить в помещение;
- использовать репелленты (средства, отпугивающие клещей). Препараты следует покупать в аптечной сети, наносить согласно инструкции. Пользоваться репеллентами следует с учетом особенностей своего организма. При возникновении аллергических реакций необходимо обращаться к врачам.
По возможности на период сезонной активности клещей лучше воздержаться от прогулок в лесу.
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