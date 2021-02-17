Прогноз погоди на перший тиждень березня у Сумській області та Сумах За даними прогнозу погоди настання весни очікується із продовженням холоду та похмурою погодою. В перший тиждень очікуються невеликі опади та легкий вітер.

За прогнозом погоди pogoda.meta в Сумській області, початок весни розпочнеться із мінусової температури, яка коливатиметься на термометрі від -2 до +2. Вдень та найближчі три дні можливі сніжні опади із похмурим небом. 1 березня очікується хмарна погода із слабким вітром, тому вдягатися потрібно тепло і берегти себе від простуди.

Від 1 до 4 березня найнижча температура досягатиме -4, яка звісно, відчуватиметься як -7. Весна обіцяє бути холодною, а вже 2 березня очікується мокрий сніг до самого вечора.

Від 4 березня ймовірність опадів зменшиться, очікується переважна хмарність. Вдень температура може досягти +4 градусів та прояснення неба, що дозволить прогулятися в сонячний, але прохолодний день. Прогнозуються опади з мокрим снігом вночі, який повинен припинитися до ранку, тому велика ймовірність ожеледі на дорогах.

Очікувані погодні умови в Сумах:

• Мінусова температура до -6

• Опади із мокрим снігом

• Вологість повітря до 82%

Від 6 по 7 березня очікується похмуре небо із невеликою ймовірністю опадів, але температура все ще буде відчуватися як -4.

Погодні прикмети на тиждень: