Прогноз погоди на перший тиждень березня у Сумській області та Сумах

За прогнозом погоди pogoda.meta в Сумській області, початок весни розпочнеться із мінусової температури, яка коливатиметься на термометрі від -2 до +2. Вдень та найближчі три дні можливі сніжні опади із похмурим небом. 1 березня очікується хмарна погода із слабким вітром, тому вдягатися потрібно тепло і берегти себе від простуди.
Від 1 до 4 березня найнижча температура досягатиме -4, яка звісно, відчуватиметься як -7. Весна обіцяє бути холодною, а вже 2 березня очікується мокрий сніг до самого вечора.
Від 4 березня ймовірність опадів зменшиться, очікується переважна хмарність. Вдень температура може досягти +4 градусів та прояснення неба, що дозволить прогулятися в сонячний, але прохолодний день. Прогнозуються опади з мокрим снігом вночі, який повинен припинитися до ранку, тому велика ймовірність ожеледі на дорогах.
Очікувані погодні умови в Сумах:
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• Мінусова температура до -6
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• Опади із мокрим снігом
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• Вологість повітря до 82%
Від 6 по 7 березня очікується похмуре небо із невеликою ймовірністю опадів, але температура все ще буде відчуватися як -4.
Погодні прикмети на тиждень:
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• 2 березня, якщо хмари пливуть швидко і високо, значить, буде хороша погода.
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• 4 березня, якщо зайчики починають копати норки, значить, ще випаде сніг, або бути хуртовині.