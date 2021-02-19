Сумський ЦПТО: комфортне навчання для вчорашнього безробітного Десять років тому розпочав свою роботу Сумський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Сьогодні колектив Сумського ЦПТО – це злагоджена команда професіоналів та знавців своєї справи.

Перші професії, за якими було розпочато навчання безробітних - «Продавець продовольчих товарів» та «Продавець непродовольчих товарів».

- У 2013 році ліцензовано професії «Манікюрник» та «Перукар (перукар-модельєр)». Варто зазначити, що незважаючи на час, ці професії не втрачають актуальності і сьогодні. З 2015 року в Центрі готують «Операторів котельні» та «Машиністів котельні», з 2017 року - «Зварників пластмас» та «Педикюрників». У 2018 році отримано ліцензії за професіями «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Електрогазозварник», «Бджоляр». Торік ліцензовано професію «Кухар», - розповідає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

2018 рік для навчального закладу видався особливо насиченим на знакові події. Сумський ЦПТО відкрив навчальне відділення в Хоружівці Недригайлівського району. На його базі здійснюється професійне навчання за професією «Бджоляр» та навчання на курсах цільового призначення за сільськогосподарськими напрямами. У відділенні функціонує навчальна пасіка, що налічує 25 бджолосімей, та інформаційно-консультаційний центр з розвитку бджільництва. Тут допомагають пасічникам та здійснюють супровід бджолярів-початківців, проводять тематичні семінари, майстер-класи відомих не лише на Сумщині бджолярів, презентації, які стають у нагоді древньої професії.

Тут же облаштовано кабінети, лабораторію та дегустаційну залу для майбутніх кухарів.

18 жовтня 2018 року з ініціативи Державної служби зайнятості на базі навчального відділення створений перший в Україні Центр сприяння розвитку об`єднаних територіальних громад.

Спеціалісти центру запропонували фахівцям ОТГ низку курсів цільового призначення: “Комп'ютерні технології обробки бухгалтерської документації”, “Створення та розробка сайтів”, “ Інфраструктурний розвиток ОТГ, сільських та селищних рад”, “Енергоефективність в ОТГ” та багато інших.

У 2019 році в рамках виконання Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області навчальний заклад організував навчання для 300 осіб з сільської місцевості за кошти обласного бюджету. Програма передбачала застосування нових форм навчання, проведення тренінгів, ділових ігор, застосування елементів дистанційного навчання.

До організації цього навчання були залучені фахівці Сумської ОДА: управління містобудування та архітектури, відділу промоції та туризму, департаменту соціального захисту, управління держгеокадастру, департаменту агропромислового розвитку. «З вдячністю ставимося до результатів роботи, завдяки якій жителі Сумщини знаходять не тільки привабливу роботу, а й нові можливості професійного розвитку. Своєю чергою роботодавці отримують в особі Центру надійного партнера», - так відгукнувся про роботу ЦПТО директор Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак.

За період діяльності Сумського ЦПТО випускниками навчального закладу стали майже 32 тис громадян. На сьогодні центр здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації безробітних за 12 робітничими професіями та більше ніж 30-ма різноманітними напрямами підготовки.

Працівники навчального закладу постійно працюють над тим, щоб зробити навчання та перебування у закладі комфортним для кожного слухача.

Дізнатися більше про Сумський ЦПТО ви зможете за посиланням: http://scptu.sumy.ua/