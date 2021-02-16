Со среды на Сумщине – снова адаптивный карантин Начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко сообщил, что адаптивный карантин продлится до 30 апреля.

«Такой карантин предусматривает разделение Украины на цветные зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную. По темпам заболеваемости COVID-19, которые сейчас есть, мы можем говорить, что Сумщина частично будет в желтой, а частично - в оранжевой зоне», - отметил Сергей Бутенко.

Справка

Постановление Кабмина предусматривает установление базового желтого уровня для всей страны. В нем будут действовать те правила, которые действуют в Украине после жесткого зимнего карантина. Более того, сделали и некоторые послабления. Например, будет разрешаться проведения массовых мероприятий, если для одного человека предусматриваться 4 квадратных метра площади или с наполненностью зала до 50%. Будет разрешаться посещение учебных заведений группами более 20 человек. Во время проведения матчей командных игровых видов спорта могут присутствовать зрители, но с определенными ограничениями по количеству заполненных мест. Разрешено работать ресторанам, кафе, барам и столовым до 24 часов.

Зеленый уровень станет тем показателем, который регионы должны достичь, чтобы начать говорить о пересмотре или отмене определенных мер карантина.

Оранжевый уровень не будет предусматривать установление дополнительных карантинных ограничений, а будет сигнализировать о возможном приближении региона к красному уровню эпидемической опасности. В то же время предлагается, что на этом уровне органы местной власти могут вводить дополнительные ограничительные меры для предотвращения распространения инфекции.

На красном уровне будут вводиться жесткие карантинные ограничения, по примеру январского карантина. Вводит красный уровень будет Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Он должен быть введен на территории региона в течение 48 часов после введения.

Уровни эпидемической опасности будут определяться на основании ежедневной оценки признаков, включающих заболеваемость гриппом и ОРВИ, заполненность коек, отведенных для госпитализации больных COVID-19, динамику госпитализации, показатели, характеризующие тестирование лиц с подозрением на COVID-19.