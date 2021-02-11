Сумы хотят отреставрировать скульптуры Круази за европейские деньги И выбросить жалко, и нести тяжело - это выражение очень тонко и точно передает отношение к памятникам архитектуры, истории и культуры в Украине в течение долгих лет. Однако в прошлом году ситуация начала меняться к лучшему.

Вслед за проектом «Большая стройка» государство инициировало еще один - «Большая реставрация» - программу по восстановлению более сотни памятников архитектуры и культуры во всех регионах Украины, пишет Ваш шанс.

В Сумах тоже есть объекты, которые давно нуждаются не только во внимании, соответствующем содержании, но и в реставрации. Так, усадьбу Харитоненко включили в перечень объектов, которые могут быть внесены от нашего региона в список топ-100 проектов реставрации в Украине. А представители городской власти озадачились спасением памятников национального значения - скульптурного комплекса на семейном захоронении Харитоненко.

В целом Центральное городское кладбище в Сумах - это своего рода музей под открытым небом. Оно было основано в 1830 г., а после 1851-го (когда была освящена Петропавловская церковь) стало местом вечного упокоения для многих выдающихся сумчан. Мраморные скульптуры на могилах семьи Харитоненко - наиболее известны среди исторических памятников Петропавловского кладбища. Их автор - французский скульптор второй половины XIX века Аристид Круази (Кройзи), представитель академической школы. Он стал автором многих статуй в садах Пале-Рояля, во дворе Лувра, Парижской мэрии, и не только. Семейное захоронение Харитоненко размещено на почетном месте, рядом с Петропавловской церковью. Тут похоронены Иван Герасимович и его жена Наталья Максимовна, их сын Павел Иванович и дети Павла Ивановича Зинаида и Глеб. В 1891 и 1894 гг. на месте захоронения были установлены два памятника - «Два ангела» и «Голгофа».

К сожалению, время и атмосферное влияние не щадят эти замечательные творения. Городская власть не раз планировала реставрировать скульптуры, но местный бюджет довольно ограничен, а мецената для такого хорошего дела найти так и не удалось.

Однако в ходе поиска различных вариантов реставрации город решил один из немаловажных вопросов - в 2019 году памятники монументального искусства (памятник на могиле дочери П.И. Харитоненко Зинаиды и памятник на семейном захоронении Харитоненко) были приняты на баланс департаментом инфраструктуры города (по решению от 5.06.2019 г. №5129-МР). Кроме того, на данные объекты были наконец составлены и подписаны охранные договоры со стороны департамента и управления культуры Сумской ОГА. 13 октября прошлого года их подали для утверждения в Министерство культуры и информационной политики Украины, в ближайшее время они должны быть подписаны.

Также, как удалось узнать, в октябре 2020 года город подал заявку для участия в конкурсном отборе проектов регионального развития, которые могут быть реализованы за счет средств госбюджета, полученных от Евросоюза (направление «Сохранение объектов культурного наследия»).

Подробнее мы попросили рассказать об этом начальника горотдела культуры Наталью Цыбульскую:

- Вместе с финансовым департаментом города мы подали заявку, составили предложение. Конкурсные работы принимали до ноября. А сейчас, до апреля, проходит отбор грантовых проектов. Их бюджет может варьироваться от 1 до 10 млн. Наша заявка была составлена на реставрацию памятников монументального искусства на сумму 10 млн. грн. Так как в Сумах необходимо реставрировать два памятника. Параллельно мы связались с Киевским национальным реставрационным центром. Если мы выиграем грант, в дальнейшем именно столичные реставраторы и будут работать с нашими памятниками под эгидой Минкультуры. Специалисты составили предварительную, примерную смету работ, которые необходимы для восстановления памятников, поскольку на них есть утраченные детали. Также мы бы хотели установить над мраморным комплексом специальный купол - для его сохранения и защиты от атмосферных явлений в дальнейшем.

Работы по восстановлению и реставрации - очень дорогостоящие, наш местный бюджет просто не потянет их - потому мы и попытались найти такой выход из ситуации. Нам, конечно, очень хотелось бы выиграть этот грант. В городе не так много выдающихся памятников архитектуры и истории, а данный комплекс относится к национальным объектам культурного наследия. Такие памятники нужно особо беречь. Сохранить крупицы настоящего мирового искусства для последующих поколений сумчан - это наша прямая обязанность!

Что ж, это не первая попытка реставрировать монументальный комплекс на Центральном кладбище. Весной 2012-го дело уже практически дошло до реставрации и накрытия скульптур, но оказалось, что городская власть не имеет права направлять средства на ремонт монументов по двум причинам: во-первых, учитывая, что это национальное наследие, реставрационные работы должны быть официальными. А восстановление памятников - включено в программу, финансируемую через Кабмин и Минрегионстрой. Во-вторых, тогда же выяснилось, что скульптуры бесхозные... На сегодня значительная часть этих проблем устранена. Потому мы искренне надеемся, что на этот раз у нашего города все получится!

Памятники мирового значения

Мемориальный комплекс на захоронении семьи Харитоненко включает в себя две композиции Круази. Первая - «Два ангела» или «Ангел с ребенком» - изображает мраморного Ангела, который держит на руках маленькую девочку, которая заснула навсегда. Руки ребенка сложены накрест на груди. Ангел вместе со своей ношей поднимается в небо, даря всем надежду на Божье прощение. Ученые считают, что эту скульптуру Круази семья Харитоненко купила на одной из выставок в Париже. Однако есть сведения, которые доказывают иное. В частности, кандидат технических наук, доцент Сумского госуниверситета, краевед Павел Кушниров отмечает: «На самом эскизе памятника есть дата его изготовления - август 1889 г. Дочь Павла Харитоненко Зинаида умерла в мае 1889 года, как раз семье понадобилось время, чтобы связаться с Круази и заказать надгробный памятник, который скульптор завершил уже в августе. Также интересно, что в 2012 году специалисты провели сравнительную оценку девочки со скульптуры «Два ангела» и бюста под названием «Бюст ребенка» в музее французского города Шарлевиля-Мезьера. Оказалось, что это один и тот же ребенок. Итак, скульптор сначала делал бюст Зинаиды по фотографиям, высланным из Сум в Париж, а затем приступил к самой скульптуре»...

Второй памятник - «Голгофа» - Павел Харитоненко заказал Аристиду Круази в 1894 году, и расположен он на могиле его отца Ивана Герасимовича. Эта скульптура выполнена из итальянского мрамора. В верхней ее части - распятие Христа, в нижней, по его левую руку, изображена коленопреклоненная Богоматерь, а по правую - апостол Иоанн Богослов. Их фигуры выполнены в яркой реалистической манере, которая была присуща французскому скульптору. К слову, на могиле самого Круази установлен идентичный памятник, только без нижней скульптурной группы и выполненный из бронзы.

Известно, что за этот скульптурный ансамбль, который в свое время считался лучшим надгробным памятником в мире, Павел Харитоненко заплатил огромную по тем временам сумму - 2 миллиона золотых.