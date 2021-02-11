Николай Лукаш – маэстро отечественного перевода Незаурядный украинский переводчик, литературовед Николай Лукаш подарил соотечественникам возможность наслаждаться шедеврами мировой словесности на родном языке. Его работы считались равными оригиналам.

Блестящий лингвист и мастер слова

Он родился в 1919 г., в городке Кролевец на Сумщине. В школе увлекался поэзией, языками, литературой. Во время учебы на историческом факультете самостоятельно изучает иностранные языки. Лукаш мог трудиться как переводчик с украинского на русский, но предпочел обогатить родную культуру уникальными адаптациями зарубежных шедевров.

Николай Алексеевич считал, что качественный перевод способствует популяризации родного языка. В своих работах показывал его красоту: многогранность, музыкальность, лексическое богатство. Благодаря Лукашу соотечественники смогли прочитать на родном языке такие творения зарубежных классиков:

• «Фауст»;

• «Декамерон»;

• «Мадам Бовари»;

• стихи Гете, Шиллера, Аполлинера;

• «Дон Кихот».

Николай Лукаш - талантливый импровизатор

Он стал новатором в искусстве адаптации: работая с «Декамероном», подбирал тщательные соответствия тому языку, на котором говорят герои произведения. Многочисленные итальянские афоризмы и поговорки он передавал при помощи бойковского говора и лемковского диалекта, использовал староукраинские слова.

Он накопил материал для 6 словарей, в том числе оригинального "Словаря фразеологизмов", издал 18 работ по литературоведению. Николай Лукаш неустанно совершенствовал навыки: он изучил 22 иностранных языка и не прекращал анализ родной речи.