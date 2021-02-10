Надійні коробки відбору потужності та їх правильна покупка Коробка відбору потужності – це важливий компонент гідравлічної системи транспортного засобу. Він разом із валом (або валами, якщо їх є декілька) створюють єдиний механізм, що відбирає частину потужності двигуна та перенаправляє її на інші гідравлічні вузли.

Коробка відбору потужності (скорочено – КВП) – це важливий компонент гідравлічної системи транспортного засобу. Він разом із валом (або валами, якщо їх є декілька) створюють єдиний механізм, що відбирає частину потужності двигуна та перенаправляє її на інші гідравлічні вузли. По суті, даний пристрій є зв’язковим елементом між силовим агрегатом та гідросистемою, яку активує з допомогою відібраної сили обертання.

Правильний вибір коробки відбору потужності

При експлуатації на агрегат приходиться інтенсивне навантаження, тож сама КВП має бути надійною, міцною та довговічною, якісною. Вибір обладнання слід робити зважено, бажано разом із спеціалістом, який має відповідний досвід та знання. Та окрім технічних параметрів, як габарити та вага, частота та напрям обертання, КПД і т.д., важливо звернути увагу на якість виробу. Ознаками хорошої коробки є наступне:

• товар має мати акуратний вигляд, відсутні подряпини, задирки чи тріщинки, усі шви – ретельно оброблені та згладжені;

• коробка пропонується з усіма документами – сертифікатом відповідності, техпаспортом, гарантійним талоном;

• вона є оригінальною, створеною для визначеної техніки, а не універсальною, яку потрібно буде підганяти перед установкою;

• новий стан, що гарантує тривалу експлуатацію без ремонтів та простоїв;

• КВП є продукцією всесвітньо відомого бренду, який дорожить своєю репутацією, або компанії, що давно працює на ринку і активно впроваджує у виробництво інновації;

• виріб хорошої якості не може бути дуже дешевим, його ціна – середня на ринку або ж вище середньої.

Де краще купувати КВП в Україні?

Визначившись із моделлю коробки відбору потужності та виробником, варто пошукати відповідального продавця, адже це теж дуже важливо. Довіряти компанії можна лише тоді, коли:

• вона працює в сфері гідравлічного обладнання більше п’яти років, має необхідний досвід та зв’язки;

• має широкий вибір продукції від різних марок – вітчизняних та зарубіжних, елітних та бюджетних;

• вона є дилером (офіційним представником) одного або багатьох виробників, тобто працює з ними напряму (без посередників), має ексклюзивний прайс та умови поставки;

• пропонує лише оригінальний товар, що підтверджується документально;

• має власні сервісні центри, де виконують гарантійне обслуговування та надають широкий спектр послуг (гідрофікацію, модернізацію та ремонт обладнання);

• у неї є досвідчений та привітний персонал, котрий зможе відповісти на будь-які запитання по товару та його вибору.

Зверніть увагу, що встановлення коробки відбору потужності відбувається разом із гідрофікацією транспортного засобу, тож усі монтажні роботи мають бути проведені по чітким правилам, описаним в технології. Найменше відхилення може обернутися серйозними проблемами – некоректною роботою гідравлічного обладнання та трансмісії автомобіля, зниженням продуктивності, підвищенням витрат ресурсів, надмірним зношуванням деталей, частими поломками.

Тому краще купувати КВП у компанії, що реалізує їх та проводить гідрофікацію техніки не один рік. Наприклад, це можна зробити у «Hydromarket».

Дізнатися умови придбання та встановлення, грамотно обрати модель та задати свої запитання можна по телефону чи в онлайн чат. Також для клієнтів компанії було створено групу у Вайбері, долучитися до котрої може кожен бажаючий. Процедура є дуже простою та займає всього декілька хвилин. Переконайтеся самі!

®