Чому в Сумах перестали безкоштовно лікувати зуби?️ І що не так з владою? Голова громадської організації «Клуб «Шанс» Андрій Букін прокоментував ситуацію з обласної стоматполіклінікою, яка тепер надає тільки платні послуги.

«У регіональних засобах масової інформації з’явилось інформаційне повідомлення, де опубліковано оголошення з дверей поліклініки, наступного змісту: «Шановні пацієнти КНП СОР «Сумська обласна клінічна стоматологічна поліклініка» повідомляє, що з 11 січня 2021 у зв'язку з повною відсутністю фінансування, всі послуги, які надає заклад є платними. Дякую за порозуміння. Адміністрація».

Обурені сумчани, звернулися до обласної та міської влади з вимогою пояснити, що відбувається. Відповідь чиновників не довелося довго чекати. Новообраний голова обласної ради в терміновому порядку пообіцяв у всьому розібратися. Для цього він, не подзвонив начальнику управління охорони здоров’я, і навіть не викликав до себе виконавчого директора КНП СОР, власником якого є обласна рада. Цитую офіційне джерело: «…Федорченко поставив завдання з’ясувати причину такого кроку і вже сьогодні, 12 січня, до поліклініки з робочим візитом виїхали перший заступник голови обласної ради Стрельченко, голова бюджетної комісії Євген Южаков та депутат облради Микита Баня». Ну і Бог з ними, з управлінцями, які посилають «гонца» на коні і в збруї, щоб передати повідомлення у світі сучасних технологій.

Найгірше те, які висновки зробила ця комісія. За результатом поїздки, заступник голови облради Олександр Стрельченко зазначив: «Стоматологічне здоров’я населення і передусім його найнезахищеніших верств залишається поза увагою центральної влади. Немає державної програми, щодо надання соціальної стоматологічної допомоги цим людям, як і довгоочікуваної страхової медицини, яка могла б вирішити немало проблем. Немає можливості фінансування і з обласного бюджету. Тому наразі все лягло виключно на плечі стоматологічних клінік. Утім, детально все обговоривши, ми дійшли згоди, що КНП СОР «Сумська обласна клінічна стоматологічна поліклініка» й надалі надаватиме безоплатні послуги, але виключно пільговим категоріям населення».

Вся ця ситуація показує те, що ані містяни, ні журналісти, й навіть обласні чиновники не розуміють, що відбувається у медичні сфері.️ Питання фінансування галузі, ринкові умови оплати праці медичним працівникам і підхід «гроші йдуть за пацієнтом» – все це для них не існує, бо вони досі мислять схемами та ручним розподілом обласних коштів.

Пропоную спільно розібратися у проблемі та з’ясувати, чому область втратила державне фінансування обласного стоматологічного закладу.

Верховна рада ухвалила Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, згідно цього нормативно-правового акту відбувається повністю все фінансування медичної галузі. У рамках медичної реформи була створена окрема установа на центральному рівні – Національна служба здоров’я (НСЗУ). Саме вона покликана сплачувати за надані медичні послуги законтрактованим лікарням і поліклінікам за об’єм виконаних послуг згідно з програмою медичних гарантій.

Програма медичних гарантій – перелік та обсяг медичних послуг та ліків, які гарантуються населенню та оплачуються з державного бюджету на основі єдиних національних тарифів. Тобто щорічно затверджуються перелік медичних послуг, за надання яких НСЗУ напряму фінансує законтрактовані медичні установи. Якщо власники закладів міські, районні, обласні ради бажають, щоб їхні заклади надавали ширший спектр медичних послуг, вони рішенням сесії можуть розширяти пакети медичних послуг.

От ми і розібралися з основними поняттями та принципом фінансування медичної галузі.

Можливо держава не заклала фінансування стоматологічних послуг у програмі медичних гарантій на 2021 рік? Відкриваємо документ «Пакети медичних послуг. Зміст та підхід до контрактування закладів охорони здоров’я» , що є у відкритому доступі на сайті НСЗУ https://cutt.ly/DjWnT7y, знаходимо розділ «Пріоритетні амбулаторні послуги».

ДО ПАКЕТУ ВХОДИТЬ:

- Надання ургентної стоматологічної допомоги дорослим та дітям у визначеному обсязі

- Планова стоматологічна допомога дітям до 16 років у визначеному обсязі

Отже законотворець заклав можливість надання стоматологічної допомоги за рахунок коштів державного бюджету. Давайте ж подивимося скільки коштів закладено на ці послуги. Для цього на сайті МОЗ ми знаходимо документ «Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення», Він є у вільному доступі https://cutt.ly/rjWnI1M. Знаходимо Главу 8. Амбулаторна вторинна (спеціалізована). Де зазначено вся тарифікація послуги.

ариф на медичні послуги з амбулаторної вторинної передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на 9 місяців за готовність надати 100 послуг АМД, що розрахована на основі базової ставки на медичні послуги, яка становить 4942,00 грн, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти.

Коригувальні коефіцієнти залежно від складності наданої медичної послуги становлять:

- за хірургічні втручання, проведені амбулаторно – 9,713;

- за консультації, проведені амбулаторно – 1,000;

- за стоматологічну допомогу – 0,186.

Фінансування передбачено згідно програми медичних гарантій. Давайте ж спільно порахуємо скільки могла б отримувати лікарня державних коштів щоденно, якби за послуги обласної стоматології платила держава. Ми будемо опиратися на статистичні данні, які були опубліковані на сайті обласної ради, за результатами моніторингу комісії: «Щоденно у поліклініці обслуговується до 300 жителів області».

Прості математичні дії нам дадуть від мінімального до максимального заробітку лікарні щоденно. Отже якщо лікарня буде проводити тільки(!) консультації/допомогу

49,42 одна людина х 0.186 коефіцієнт х 300 клієнтів за 1 день = 275,00 грн;

Якщо лікарня буде проводити тільки (!) хірургічні втручання, проведені амбулаторно

49,42 одна людина х 9,713 коефіцієнт х 300 клієнтів за 1 день = 144 004,93 грн.

Отже в середньому 1 клієнт, що перейшов поріг обласної стоматполіклініки, буде приносити 480,93 грн. А за день клініка може заробляти від 275, 00 грн до 144004,93 грн.

Розібралися і з порядком цін за послуги стоматології.

Тобто держава платить за надані послуги (можливо не в тому обсязі, в якому б хотіли стоматологи) але точно платить.

А отже, ми підійшли до головного питання, що ж сталося з обласним закладом, що він втратив можливість отримувати держане фінансування за свою роботу?

А все досить просто. КНП СОР «Сумська обласна клінічна стоматологічна поліклініка» не уклало договір з НСЗУ»! Причини цього одна з наступних:

- автономізація закладу (перетворення в комунальне некомерційне/казенне підприємство);

- комп’ютеризація закладу (встановлення комп’ютерів або інших технічних засобів, наприклад планшетів, смартфонів, тощо);

- підключення закладу до ЦБД ЕСОЗ через обраний МІС;

- наявності у закладу діючої ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;

Те, що нам намагаються згодувати керівники облради – це є відверта брехня!️ На центральному рівні діє програма медичних гарантій, що передбачає лікування не тільки пільгових категорій людей. Натомість, обласний заклад, не уклавши договір з НСЗУ, переклав весь фінансовий тягар на плечі пересічного сумчанина. Завдання для власників (обласної ради) - проконтролювати всі вимоги, щоб заклад уклав договір з НСЗУ. Цього не було зроблено, і висновки комісії – хибні! Ця історія яскраво ілюструє компетенцію тих людей, що нині прийшли до влади. На сьогодні Сумська обласна клінічна стоматологічна поліклініка нічим не відрізняється від пересічної приватної клініки!️ Відмінність лише в тому, що ми з своїх податків платимо їм комунальні послуги, а коли приходимо лікуватися, ще й сплачуємо за це лікування за тарифами приватної клініки.

Ведення господарської діяльності медичного закладу та контроль за виконанням вимог центральної влади – це і є найголовніша функція власника КНП. А не створення схем із покупки дороговартісного обладнання в кредит під гарантії обласного бюджету.

Враховуючи вищевикладене, я звертаюся до голови обласної ради з проханням дати роз’яснення для мешканців області на ряд питань:

- Хто винен в тому, що заклад залишився без державного фінансування?

- Що ви, як власники закладу, зробили для того, щоб виправити цю ситуацію?

- Чи буде спростування тієї маячні Вашого заступника, яку вчора облікували на сайті обласної ради?», - написав він у фейсбуці.