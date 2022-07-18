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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:19379

На фронті загинув шосткинець Віталій Гуляєв

Про це повідомив мер Шостки Микола Нога.

На фронті героїчно загинув Гуляєв Віталій Анатолійович… Для багатьох шосткинців ця звістка стала дуже болючою, особистою втратою. Командир. Старший товариш і мудрий порадник. Його більше ніколи не буде з нами. Перед очима проходять спогади, пригадуються відверті розмови під гуркіт «градів»… Багато було сказано і багато залишалося на потім, «після перемоги». Мріяли, як відвідає наше місто і разом заспіваємо його улюблені українські пісні… Важко повірити в жахливу правду війни, що цього вже ніколи не станеться!

За кілька років доводилося бачити Віталія Анатолійовича в різних ситуаціях, але завжди він залишався собою – відважним, цілеспрямованим, розважливим, відданим Батьківщині, людиною слова та діла. Загибель Віталія Гуляєва - велика втрата для всіх. Від імені всієї Шосткинської громади висловлюю співчуття родичам і близьким воїна Світла.

Слава Герою.

Слава Україні.

Общество
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