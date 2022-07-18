На фронті загинув шосткинець Віталій Гуляєв

На фронті героїчно загинув Гуляєв Віталій Анатолійович… Для багатьох шосткинців ця звістка стала дуже болючою, особистою втратою. Командир. Старший товариш і мудрий порадник. Його більше ніколи не буде з нами. Перед очима проходять спогади, пригадуються відверті розмови під гуркіт «градів»… Багато було сказано і багато залишалося на потім, «після перемоги». Мріяли, як відвідає наше місто і разом заспіваємо його улюблені українські пісні… Важко повірити в жахливу правду війни, що цього вже ніколи не станеться!
За кілька років доводилося бачити Віталія Анатолійовича в різних ситуаціях, але завжди він залишався собою – відважним, цілеспрямованим, розважливим, відданим Батьківщині, людиною слова та діла. Загибель Віталія Гуляєва - велика втрата для всіх. Від імені всієї Шосткинської громади висловлюю співчуття родичам і близьким воїна Світла.
Слава Герою.
Слава Україні.