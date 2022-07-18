Сьогодні рашисти обстрілювали три громади на Сумщині

Сумщина
Ситуація станом на 22:00
24 липня 2022
За день росіяни обстріляли наші території, понад 30 прильотів по Хотінській, Буринській та Білопільській громадах.
▪️Хотінська громада: близько 11.00 відбувався артилерійський обстріл з території рф − 10 «приходів».
▪️Буринська громада: Близько 17.00 ворогом здійснено обстріл зі ствольної артилерії − 14 «приходів».
▪️Також росіяни били з мінометів по Білопільській громаді − 9 «приходів».
На щастя, в усіх випадках без втрат та руйнувань.
Дякую нашим захисникам
І тихої ночі нам, Сумщина!