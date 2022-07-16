На Буринщині прощалися із захисником України Романом Солохою

Для Романа рідною була і є Дяківка, де він знайде довічний спокій. Рідною була і є Ігорівка, де сьогодні прощалися із Героєм. Рідною була і є Буринщина, яка пишається Романом і схиляє голови у журбі. Рідною і незламною була і є Україна…
Церемонію прощання із Героєм провів настоятель Храму святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії отець Димитрій.
Солдата Роману Солоху поховали в рідній Дяківці.
Пам’ять про Романа Солоху назавжди залишиться у пам’яті дяківців, ігорівців, усієї Буринщини.
Вічна пам’ять Роману, захиснику України!
Вічна пам’ять усім захисникам, хто пішов у вічність… Хто захистив від російського агресора наші мирні домівки, наш затишок та дає нам можливість жити, бути господарями на своїй землі.
Буринська міська рада