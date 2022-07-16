На Буринщині прощалися із захисником України Романом Солохою Сьогодні, 21 липня, із Романом Солохою прощалися родичі, друзі, односельці, вдячні за солдатську звитягу мешканці Буринської територіальної громади. Живим коридором, стоячи на колінах, проводжали дяківці.

Для Романа рідною була і є Дяківка, де він знайде довічний спокій. Рідною була і є Ігорівка, де сьогодні прощалися із Героєм. Рідною була і є Буринщина, яка пишається Романом і схиляє голови у журбі. Рідною і незламною була і є Україна…

Церемонію прощання із Героєм провів настоятель Храму святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії отець Димитрій.

Солдата Роману Солоху поховали в рідній Дяківці.

Пам’ять про Романа Солоху назавжди залишиться у пам’яті дяківців, ігорівців, усієї Буринщини.

Вічна пам’ять Роману, захиснику України!

Вічна пам’ять усім захисникам, хто пішов у вічність… Хто захистив від російського агресора наші мирні домівки, наш затишок та дає нам можливість жити, бути господарями на своїй землі.

Буринська міська рада