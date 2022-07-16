Під Сумами на узбіччі дороги виявили саморобний вибуховий пристрій, залишений рашистами

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група спільно з вибухотехніками.
Прибувши на виклик поліцейські виявили саморобний вибуховий пристрій, який складався з 4-х артилерійських снарядів калібром 152 мм, дротів та пластиду.
Даний пристрій мав осколково-фугасну вражаючу дію і міг вибухнути при необережному впливі на нього, що стало б смертельно небезпечним оточуючим громадянам, автомобілям з пасажирами в радіусі від 200 метрів до півкілометра. Потужність вибуху дорівнювала близько сотні кілограмів тротилу!
Вибуховий пристрій поліцейські-сапери вилучили для подальшого знищення.