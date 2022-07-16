Під Сумами на узбіччі дороги виявили саморобний вибуховий пристрій, залишений рашистами Сьогодні зранку до чергової частини Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на узбіччі дороги Суми-Лебедин, неподалік смт. Низи виявлено снаряди 152 мм.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група спільно з вибухотехніками.

Прибувши на виклик поліцейські виявили саморобний вибуховий пристрій, який складався з 4-х артилерійських снарядів калібром 152 мм, дротів та пластиду.

Даний пристрій мав осколково-фугасну вражаючу дію і міг вибухнути при необережному впливі на нього, що стало б смертельно небезпечним оточуючим громадянам, автомобілям з пасажирами в радіусі від 200 метрів до півкілометра. Потужність вибуху дорівнювала близько сотні кілограмів тротилу!

Вибуховий пристрій поліцейські-сапери вилучили для подальшого знищення.