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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Пішов у вічність науковець з Глухівського педуніверситету

Сумну новину повідомили на кафедрі історії, правознавства та методики навчання ГНПУ ім. О. Довженка.

З глибоким сумом сповіщаємо, що 20 липня 2022 року передчасно на 74-у році життя помер

ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ БЄЛАШОВ, засновник наукової концепції "Глухівський період в історії Гетьманщини", доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Це непоправна втрата для тисячолітнього Глухова та нашого сивочолого педагогічного університету, наукової й освітянської та студентської спільнот, для коханої дружини, друзів та знайомих.

Валерій Іванович був досвідченим і висококваліфікованим спеціалістом та авторитетним фахівцем - істориком. Він був надзвичайно працьовитою, наполегливою, енергійною, порядною та щирою людиною - справді, з великої літери. Його любили й поважали колеги та студенти й аспіранти.

З 1979 року - його життя було пов'язане з університетом. По-справжньому, зірковим часом стала підготовка до відзначення 1000-річчя Глухова та подальші роки. Протягом 1990-х Валерій Іванович входив до складу Глухівської археологічної експедиції.

З дня заснування (1994 р.) працював науковим співробітником Державного історико-культурного заповідника у місті Глухові. У 1996 році одержав вчене звання доцента. Він автор багатьох монографій та наукових статей на тему «Глухів — столиця Гетьманської України (1708—1782 рр.)»

Більше десятиліття очолював кафедру соціально-економічних дисциплін (1997—2010 рр.). Створив і очолив кафедру історії Глухівського національного педагогічного університету в 2010 р. Вийшовши на пенсію працював, й далі був у вирі життя... Навчав тисячі студентів...

Життєвий шлях Валерія Івановича – зразок добропорядності та професійності. Він був нагороджений - Почесними грамотами Міністерства освіти України, Почесною грамотою Міністерства культури і мистецтв України, Грамотою Академії педагогічних наук України, Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України»,

Завдяки людським якостям, професійному досвіду та знанням Валерій Іванович користувався великою повагою серед колег, студентів та аспірантів

Колектив Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка висловлює глибоке співчуття з приводу смерті Валерія Івановича Бєлашова”, - йдеться в повідомленні.

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Пішов у вічність науковець з Глухівського педуніверситету
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