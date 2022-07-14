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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 08:3349

У кого з сумчан сьогодні сухі крани?

Відділ «Служба 15-80» повідомляє про регламентні та ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах, які вимагають відключення води.

Йдеться про будинки за адресами:

  • вул. Глінки, 11 (заміна корінного крана гарячої води);
  • вул. Заливна, 1 (заміна стояків холодної, гарячої води та каналізації у квартирі).
Общество
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