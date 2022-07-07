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Сергій Скакун
Сегодня 16:03104

У Сумах попрощались з 27-річним українським захисником Євгенієм Башкиром

У Сумах попрощались з 27- річним українським захисником та Євгенієм Башкиром. Чоловік загинув 10 липня. Поховали військового на Алеї Слави Баранівського кладовища.

Знайома покійного Людмила каже, — молодий, але настільки мужній та величний, такі люди тримають над нами небо. Дуже сумуємо за ним. Пішов воювати разом з моїм чоловіком, але в мого чоловіка закінчився контракт і у зв'язку з моєю вагітністю, а Женя продовжував служити. Ми з ним спілкувалися. Був дуже доброю людиною. Царство йому небесне. Щирі співчуття його дружині, яка мала б народити йому доньку. Сподіваємось, вона це витримає і слава велика герою, який захищав нас на землі, а тепер захищає з неба".

"Невимовний сум та біль втрати. Йому тільки-но виповнилося 27 років. Євгеній буде жити вічно у спогадах побратимів, друзів та рідних. Виростали разом, навчались у школі разом і служити також пішли разом. Євгеній був дуже хорошою людиною — завжди допомагав, в біді нікого і ніколи не кидав", — говорить товариш Євгенія.
Євгеній Башкир вірив в Україну та був справжнім патріотом своєї Вітчизни. Про це Суспільному розповів Ігор Мироненко — офіцер Сумського обласного центру комплектування: "Сьогодні ми прощаємось з Башкиром Євгенієм Сергійовичем. Він проходив службу за посадою командира зенітно-артилерійського взводу. 10 липня 22 року, вірний бойовій присязі та Батьківщині, виявляючи стійкість та мужність, головний сержант Башкир Євгеній Сергієвич загинув".
Авторка — Катерина Іваненко.
 
Общество
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