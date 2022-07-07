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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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Госпітальна рада на Сумщині запрацювала оновленим складом

Члени госпітальної ради Сумського госпітального округу під головуванням заступника керівника обласної військової адміністрації, голови ради Олени БОЙКО обрали керівний склад і секретаріат та розглянули важливі питання розвитку медичної галузі.

До складу органу увійшли представники обласної військової адміністрації, обласної ради, медичних закладів різних рівнів. Його мета – напрацювання та координація ефективних кроків у трансформації мережі закладів охорони здоров’я області.

За словами Олени Бойко, оновлення складу госпітальної ради викликане як кадровими змінами у закладах медицини, так і вимогами сьогодення, що пов’язано зі зміною концепції реформування системи охорони здоров’я в державі.

У ході роботи присутні розглянули законодавчі зміни щодо удосконалення надання медичної допомоги, що передбачено проектом Закону № 6306, та обговорили модель розвитку Сумського госпітального округу.

Основні положення законопроекту, який був прийнятий Верховною Радою на початку липня цього року і вже направлений на підпис Президенту України, представив присутнім радник керівника обласної військової адміністрації з питань охорони здоров’я Олександр РУСАНОВ.

«Змінами у законодавстві визначаються основні принципи і засади, у рамках яких відбуватиметься подальше реформування медичної галузі України. На цих засадах базуватиметься, в тому числі, і нова модель системи закладів охорони здоров’я Сумщини в рамках госпітального округу», – підкреслила Олена Бойко.

Сумська ОВА

Общество
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