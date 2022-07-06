Роменщина провела в останню путь Героя російсько-української війни Євгенія Степаненка Задля майбутнього України Євгеній віддав своє життя…

Євгеній народився та ріс в м.Ромни Сумської обл.

Дев’ять класів Євгеній навчався в школі № 1, потім два роки навчався в школі № 3. Згодом здобував освіту в Чернігівському юридичному коледжі (зараз – Академія Державної пенітенціарної служби України). Працював в Перехрестівській виправній колонії, пишуть Ромни24.

З початку російсько-української війни в 2014 році Євгеній чотири рази підписував контракт на службу в ЗСУ, щоб боронити Україну від ворожих загарбників.

Останній контракт він підписав в Ромнах 4 лютого 2022 року.

Євгеній служив командиром відділення гранатометного взводу другого механізованого батальйону 72 ОМБр.

06.07.2022 в ході бойових дій противник провів потужний танковий обстріл позицій підрозділу. Молодший сержант ЗСУ Степаненко Є.В. загинув поблизу населеного пункту Кодема Бахмутського району Донецької області від поранень, несумісних з життям…

Наш Захисник був вірним своїй Батьківщині і Присязі до останнього подиху.

Задля майбутнього України Євгеній віддав своє життя…

В квітні цього року Євгенію виповнилося 40…

Родина втратила сина і брата, син втратив татуся…

Хай Господь прийме твою душу, наш Світлий Воїне…

Ми збережемо пам’ять про тебе в своїх серцях і молитвах…

Ніколи не пробачимо ворогові смертей українців в цій несправедливій, нещадній війні!