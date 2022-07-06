Роменщина провела в останню путь Героя російсько-української війни Євгенія Степаненка

Євгеній народився та ріс в м.Ромни Сумської обл.
Дев’ять класів Євгеній навчався в школі № 1, потім два роки навчався в школі № 3. Згодом здобував освіту в Чернігівському юридичному коледжі (зараз – Академія Державної пенітенціарної служби України). Працював в Перехрестівській виправній колонії, пишуть Ромни24.
З початку російсько-української війни в 2014 році Євгеній чотири рази підписував контракт на службу в ЗСУ, щоб боронити Україну від ворожих загарбників.
Останній контракт він підписав в Ромнах 4 лютого 2022 року.
Євгеній служив командиром відділення гранатометного взводу другого механізованого батальйону 72 ОМБр.
06.07.2022 в ході бойових дій противник провів потужний танковий обстріл позицій підрозділу. Молодший сержант ЗСУ Степаненко Є.В. загинув поблизу населеного пункту Кодема Бахмутського району Донецької області від поранень, несумісних з життям…
Наш Захисник був вірним своїй Батьківщині і Присязі до останнього подиху.
Задля майбутнього України Євгеній віддав своє життя…
В квітні цього року Євгенію виповнилося 40…
Родина втратила сина і брата, син втратив татуся…
Хай Господь прийме твою душу, наш Світлий Воїне…
Ми збережемо пам’ять про тебе в своїх серцях і молитвах…
Ніколи не пробачимо ворогові смертей українців в цій несправедливій, нещадній війні!