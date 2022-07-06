У Лебедині в аварії постраждала мопедист Поліція Лебедина встановлює обставини ДТП, у якій травмувався мопедист.

Дорожньо-транспортна пригода сталась вчора, близько 10.20, в місті Лебедин.

Попередньо встановлено, по вулиці Першогвардійській сталося зіткнення між автомобілем ВАЗ-2104, під керуванням 67-річної жінки, та мопедом Дельта, за кермом якого перебував 71-річний чоловік.

Внаслідок чого, водій мопеду отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

Наразі у поліції встановлюються всі обставини ДТП, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Поліція Сумщини