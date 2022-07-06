П’ятеро освітян із Сум стали фіналістами Всеукраїнського конкурсу

Фіналістами цьогорічного конкурсу стали: Інна ПРОЙДАКОВА (учитель початкових класів Стецьківського закладу загальної середньої освіти); Ангеліна КОБЗАРЬ (учитель початкових класів КУ «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9); Людмила БІЛИК (учитель початкових класів КУ «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9»); Антон ЗАСТАВНИЙ (учитель фізичної культури КУ «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6»); Світлана КЛІМОВА (учитель англійської мови КУ «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9»).
Представники Центру професійного розвитку педагогічних працівників зазначають, що завдяки впровадженню дистанційних новацій та доробок сумські освітяни досягають значних успіхів у своїй роботі.