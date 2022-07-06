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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:47133

П’ятеро освітян із Сум стали фіналістами Всеукраїнського конкурсу

Громадська організація «РОДОВІДсвіт» та Інститут модернізації змісту освіти провели Всеукраїнський освітньо-методологічний відбір «РодовідУчитель – 2022», фіналістами якого стали пятеро сумських педагогів.

Фіналістами цьогорічного конкурсу стали: Інна ПРОЙДАКОВА (учитель початкових класів Стецьківського закладу загальної середньої освіти); Ангеліна КОБЗАРЬ (учитель початкових класів КУ «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9); Людмила БІЛИК (учитель початкових класів КУ «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9»); Антон ЗАСТАВНИЙ (учитель фізичної культури КУ «Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6»); Світлана КЛІМОВА (учитель англійської мови КУ «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9»).

Представники Центру професійного розвитку педагогічних працівників зазначають, що завдяки впровадженню дистанційних новацій та доробок сумські освітяни досягають значних успіхів у своїй роботі.

Общество
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