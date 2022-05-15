В мережі поширюється фейк з рапортом про розстріл солдата Центр протидії дезінформації попереджає про розповсюдження роспропагандою чергового фейку

На фото видно, що в «документі» є орфографічні помилки, яких припустилися пропагандисти рф, а саме:

Молодшого лейтенанта назвали «младшим».

Прізвище Куцин переклали та вийшов «Куцін».

«04.06.22г» — буква в кінці означає «год», а має бути: р. — рік.

Ще одна груба помилка, яка викриває фейк, — рапорт написаний 4 червня 2022 р. на ім'я полковника Брижинського Д.В., який був командиром до 21 січня 2022 р., після нього прийняв командування полковник Шевчук Р.М.

(на фото виділено блакитним кольором)

Цим фейковим документом роспропаганда намагається дискредитувати ЗСУ, розповідаючи про видумані звірства в українській армії.

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