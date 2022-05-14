У війні з рашистами загинув захисник з Роменщини Про це повідомляє мер Ромен Олег Стогній на своїй сторінці в Фейсбуці.

Знову сумна звістка сколихнула нашу громаду… Під час захисту Батьківщини ми втратили відважного українського воїна, нашого земляка Євгенія СТЕПАНЕНКА. 6 липня 2022 року від отриманих поранень несумісних з життям в результаті здійснення противником танкового обстрілу позицій підрозділу на території Донецької області загинув молодший сержант СТЕПАНЕНКО Євгеній Васильович, командир відділення гранатометного взводу 2 механізованого батальйону. Церемонія прощання із загиблим Героєм України відбудеться 13липня о 12.00 год. на Алеї Слави. Розділяючи біль непоправної втрати, висловлюю щирі співчуття родині та близьким Євгенія. Вічна слава та світла пам’ять захиснику України!