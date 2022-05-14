У війні з рашистами загинув захисник з Роменщини

Знову сумна звістка сколихнула нашу громаду…
Під час захисту Батьківщини ми втратили відважного українського воїна, нашого земляка Євгенія СТЕПАНЕНКА.
6 липня 2022 року від отриманих поранень несумісних з життям в результаті здійснення противником танкового обстрілу позицій підрозділу на території Донецької області загинув молодший сержант СТЕПАНЕНКО Євгеній Васильович, командир відділення гранатометного взводу 2 механізованого батальйону.
Церемонія прощання із загиблим Героєм України відбудеться 13липня о 12.00 год. на Алеї Слави.
Розділяючи біль непоправної втрати, висловлюю щирі співчуття родині та близьким Євгенія.
Вічна слава та світла пам’ять захиснику України!
У суботу, 9 липня, Суми проведуть в останню путь мужнього Максима Сущенка....
Про це повідомляє Глухівська міська рада....
Про це повідомляє Кролевецька міська рада....
Про це повідомляє міський голова Шостки Микола Нога....
Про це повідомляється на сторінці 27 реактивної артилерійської бригади у Фейсбуці....