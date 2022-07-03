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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 21:4344

Сьогодні ворог обстріляв дві громади на Сумщини

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угрупування "Суми".

Село Покровка, Краснопільської ОТГ, сьогодні ввечері 12 липня було обстріляно ворогом с території рф. Один снаряд влучив в нежилу хату, що викликало невелику пожежу в будинку.
Також ворог відкривав вогонь по Білопільській громаді, через що постраждала територія Сумщини, що знаходиться біля кордону.
Втрат серед цивільного населення в смузі відповідальності ОТУ_Суми немає. Інформація щодо пошкодження інфраструктури уточнюється.
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Общество Оюстріли Російсько-українська війна
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