Сьогодні ворог обстріляв дві громади на Сумщини

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький....
Командувачу військ центрального військового округу росії генерал-полковнику олександру лапіну повідомили про підозру....
У Генеральному штабі ЗСУ прогнозують активізацію артилерійських обстрілів прикордонних районів на Сумському напрямку....
Оперативна інформація станом на 06.00 04.07.2022 щодо російського вторгнення від Генерального штабу ЗСУ....
Протягом минулої доби під ворожим вогнем перебували 2 населені пункти області. Жертв та постраждалих, а також пошкоджень інфраструктури, на щастя,...