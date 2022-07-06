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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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У Сумах попрощалися із воїном-захисником

Ворог відбирає у нас найцінніше, дорогоцінні життя наших Героїв.

ЄРЕМЕНКО Дмитро Сергійович загинув в Донецькій області від осколкового поранення не сумісного з життям, захищаючи Батьківщину від російських загарбників, йому було 23 роки.

Дмитро закінчив Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту.

Закінчивши наш навчальний заклад, Дмитро за покликом душі вирушив боронити рубежі країни. Роки в АТО та ООС, травми та ротації, а згодом і відкрита повномасштабна війна тільки підсилювали його бойовий дух.

Дмитро рішуче виконував поставлені завдання та був готовий віддати своє життя...

Він був хоробрим та мужнім воїном, вірним другом, люблячим сином — справжньою опорою для родини.

За час своєї звитяжної військової служби, Дмитро неодноразово був нагороджений медалями. За свою готовність захищати Україну та за вступ в нерівний бій з російсько-терористичними угрупованнями в Луганській і Донецькій областях був нагороджений – Медаллю «За участь в бою». Гілки з дубовим листям викарбувані на медалі, символізують силу українського духу, могутність, боротьбу за свободу. Міць дубу та гострі шаблі, які передають готовність захищати свою землю – це все про Дмитра. Мав «Медаль Захиснику України». Нагороджений Відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції», як захисник нашого суверенітету та територіальної цілісності України. Дмитро був справжнім Воїном, самовідданим та невпинним.

Поховали Дмитра 6 липня на Алеї Слави Баранівського кладовища.

Світла, незгасна пам'ять Герою, низький уклін та вічна Слава!

Начальник та колектив Сумського ОТЦК та СП висловлює свої щирі співчуття рідним, близьким, побратимам та посестрам Дмитра. Ми розділяємо ваше невичерпне горе.

Общество
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