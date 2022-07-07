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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:27133

За минулу добу на Сумщині піротехніки виявили 7 вибухонебезпечних предметів

6 липня на території Сумщини піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування виявили 7 вибухонебезпечних предметів.

Серед них артилерійські снаряди та підствольні гранати. Небезпечні знахідки було виявлено на території Охтирського, конотопського та Сумського районів.

Рятувальники в черговий раз звертаються до громадян не нехтувати правилами безпеки та при виявленні вибухонебезпечних предметів ні в якому разі їх не торкайтесь, не намагайтесь їх перенести або розібрати, відійдіть від місця знахідки на безпечну відстань та зателефонуйте до екстрених служб за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество
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