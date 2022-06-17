Охтирські поліцейські оперативно розшукали зниклого хлопчика Вчора ввечері до Охтирського районного відділу поліції звернулась місцева мешканка та повідомила про зникнення її 4-річної дитини. Правоохоронці одразу виїхали на місце події та орієнтували усі інші наряди поліції.

Як розповіла жінка, син гуляв у дворі та вона періодично за ним наглядала, але коли в наступний раз вийшла, то помітила його відсутність та одразу зателефонувала до поліції.

За наданими прикметами, поліцейські оперативно розшукали зниклого хлопчика. Як виявилось, він не попередивши мати, пішов до магазину. На щастя, жодних протиправних дій відносно нього вчинено не було.

Ювенальні поліцейські провели з жінкою профілактичні бесіди, аби в подальшому уникнути подібних ситуацій. Правоохоронці ж нагадують усім батькам про необхідність контролю за місцем перебування дітей, особливо під час воєнного стану.