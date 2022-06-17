ВПО мають право на житлову субсидію

Житлова субсидія призначається одному з членів домогосподарства, які зареєстровані або фактично проживають в житловому приміщенні. Тож, ВПО, які проживають в орендованій квартирі (житловому будинку) на території Сумської міської територіальної громади, можуть визначити своє право на отримання від держави компенсації за житлово-комунальні послуги у вигляді житлової субсидії.

Звернутись за субсидією можна без договору найму (оренди) житла, подавши:

заяву про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі за формою, встановленою Мінсоцполітики;

декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за формою, встановленою Мінсоцполітики.

Документи приймаються при особистому зверненні, через скриньку департаменту по вул. Харківська, 35, поштовим відправленням (40035, м. Суми, вул. Харківська, буд. 35).

Також можна скористатись електронною послугою через портал «Дія».

Консультацію можна отримати за тел.: 78-88-88, (050)4078199, (050)4078002.

СМР