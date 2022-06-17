Евакуйовані сумські прокурори отримали за лютий зарплату у 2-4 рази більше, ніж зазвичай Керівництво Сумської обласної прокуратури за лютий отримало зарплату у 2-4 рази більше, ніж зазвичай.

Це слідує із відповіді на запит Данкор онлайн щодо зарплатні керівництва обласної прокуратури за січень-травень 2022 року.

Наприклад, керівник обласної прокуратури Олексій Тубелець у січні отримав 96 тис. грн, у лютому – 198 тис. грн, далі – по 104 тис. грн. Найбільше отримував його перший заступник Олександр Панченко – 104 тис. грн у січні, аж 314 тис. грн у лютому, далі – від 66 до 104 тис. грн. Майже в чотири разі збільшилася зарплати в одного із заступників (вказано без прізвища) – із 45 тис. грн до 185 тис. грн. Далі – по 87 тис. грн. І так у всіх – у 2-3 рази. З чим це пов’язано достеменно не відомо, але подейкують через евакуацію. Тобто прокурори не були на своїх місцях, а отримали зарплату у два-чотири рази більше.

Те ж стосується і керівників окружних прокуратур. Найбільшу зарплату за лютий отримав охтирчанин Олександр Язиков – 174 тис. грн (у січні було 84 тис грн, далі – 84, 84 і 90 тис. грн). Найменше керівник Сумської окружної прокуратури (районної) Сергій Таранушич – 154 тис. грн (за січень – 78 тис. грн. далі – 84, 84 і 88 тис. грн).