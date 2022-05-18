Викрито злочинну групу, що ошукувала українців під видом оформлення допомоги ЄС

За даними слідства, група осіб шахрайським шляхом заволоділа коштами громадян України, які намагались отримати фінансову допомогу від країн ЄС. У період дії воєнного стану вони створили ряд фейкових (фішингових) веб-ресурсів, які за своїм зовнішнім оформленням імітували офіційні урядові сайти України та Європейського Союзу. Через такі інтернет-сайти громадянам України, які постраждали внаслідок військових дій, пропонувалося отримати грошову допомогу від країн-членів ЄС.
Під час проходження процедури авторизації, необхідної для отримання виплат, відвідувачі сайтів заповнювали поле із реквізитами своїх банківських карток для нібито оплати комісії за транзакцію при нарахуванні грошової допомоги. Після цього учасники схеми списували з банківських карток потерпілих грошові кошти, які розподіляли між собою.
У ході розслідування злочину правоохоронці встановили близько 5 тисяч потерпілих громадян України, яким завдано збитки на загальну суму близько 100 млн грн.
За місцями проживання дев’ятьох осіб, причетних до шахрайської схеми, проведено обшуки, у ході яких вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та грошові кошти. Вживаються заходи щодо арешту коштів на їх банківських рахунках
Наразі тривають слідчі дії. Роботу фішингових веб-ресурсів заблоковано, продовжується встановлення всіх учасників злочинної схеми.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Печерського УП ГУ Нацполіції у місті Києві за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції Нацполіції України.
Генеральна прокуратура України
Слідчими Роменського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Роменської окружної прокуратури було спрямовано до суду кримінальне провадження стосовно 28-річного...
Жителька Роменського району під час телефонної розмови довірливо виконала всі вказівки шахрая, в результаті чого з її рахунку зникло...
На Запоріжжі були викриті зловмисники, які телефонували рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонували свою «допомогу» у нібито визволенні їх...
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив заклик до громадян бути уважними до таких повідомлень....
Головне управління ДПС у Сумській області попереджає: в Роменському районі шахраї вимагають кошти у місцевих підприємців....