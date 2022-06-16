Частина плану обороноздатності міста — у Сумах продовжать встановлювати габіони на дорогах Укріплення у Сумах — габіони, які з минулого тижня встановлюють у Сумах — це частина плану обороноздатності міста.

Про це сказав міський голова Олександр Лисенко на спеціально скликаній пресконференції разом із командирами добровольчих формувань міста, пише Суспільне.

"По обороноздатності нарощування цих робіт ви побачте протягом ще місця, поки ми не завершимо всі завдання які ставить нам сьогодні командувач ОТУ Суми", — пояснив очільник Сум.

Укріплюватись будуть тільки ті об`єкти, які знаходяться в лінії оборони на в’їздах в місто Суми, сказав Олександр Лисенко. Ті габіони, які встановлюються зараз вмісті Суми будуть додатково мобільними захисними спорудами. Але облаштовуватимуться при відповідній команді. "Більше зараз незручностей по проїзду при їх облаштуванню на цей час поки що не буде. Кількість їх дійсно буде збільшуватися", — сказав міський голова Сум.

Частина плану обороноздатності міста — у Сумах продовжать встановлювати габіони на дорогах

Суспільне Суми

За словами Олександра Лисенка, придбали габіони (конструкції для укріплення) за кошти обласного бюджету. Їх закупили 300 одиниць – 100 з них призначені для міста Суми.