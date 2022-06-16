Сумчанка зі збірною виграла в Угорщини Жіноча збірна України з футболу в матчі відбірного турніру чемпіонату світу 2023 року здобула перемогу над командою Угорщини.

Через російську агресію та воєнний стан в Україні синьо-жовті змушені проводити перенесені домашні відбірні матчі в польському місті Ряшів на стадіоні «Сталь». На жаль, чотири дні тому наша команда поступилися Шотландії (0:4) та втратила шанси на вихід у плей-оф кваліфікації ЧС-2023. Максимум наші дівчата можуть набрати 13 очок, які наразі є в шотландок, проте вони поступаються їм за особистими зустрічами, тож за регламентом обійти не зможуть.

Сьогодні синьо-жовті в черговому відбірному поєдинку приймали угорок. Порівняно з минулою грою Луїс Кортес зробив три зміни в стартовому складі. Наша Катерина Самсон, як і в попередньому матчі, вийшла в старті.

З перших хвилин наша команда заволоділа ініціативою, гравці завдали кількох ударів. На 16-й хвилині виник момент в угорок, але удар Зеллер із меж штрафного вчасно заблокували. Невдовзі Козлова непогано пробила, але повз ціль.

На 27-й хвилині українки повели в рахунку — після кутового у виконанні Шматко кіпера переграла Кравець. У наступній атаці ударом у площину відзначилася Гірин. Пізніше Самсон виручила після удару Ваго практично впритул. На 39-й хвилині Ваго невлучно замкнула небезпечний простріл. До перерви ще одна непогана атака господарок завершилася ударом Петрик вище цілі.

У другому таймі українки продовжували переважати. На 54-й хвилині Кравчук головою пробила у площину, пізніше Кравець після кутового завдала класного удару, однак голкіпер суперниць перевела м’яч у поперечину. Згодом Гірин опинилася на хорошій позиції перед воротами, проте головою пробила вище.

На 76-й хвилині після класної атаки українок м'яч у ворота відправила Панцулая, однак арбітри зафіксували в неї офсайд. І все ж під кінець зустрічі Овдійчук подвоїла перевагу нашої збірної, здорово реалізувавши вихід сам на сам після передачі Панцулаї. У підсумку підопічним Луїса Кортеса вдалося здобути перемогу.

На цьому червневий збір синьо-жовтих завершено, наступні офіційні матчі чекають на українок у вересні.

ЧС-2023 серед жіночих команд. Відбірний турнір

Україна — Угорщина — 2:0 (1:0 )

Голи: Кравець (27), Овдійчук (90).

Україна: Самсон, Корсун (Подольська, 60), Кравець, Шматко (к), Романенко, Хімич (Апанащенко, 74), Петрик, Кравчук (Куніна, 60), Козлова (Овдійчук, 84), Гірин, Глущенко (Панцулая, 75).

Тренер: Луїс Кортес.

Угорщина: Біро, Попп (Д. Немет, 55), Тураньї, Ковач, Сабо, Чісар (к) (Нодь, 67), Феньвеші, Зеллер (Чаньї, 81), Ваго, Чікі, Загор (Папой, 55).

Тренер: Маргрет Крац.

Арбітр: Фатіма Зангене (Норвегія).

Попереджені: Шматко (21), Кравчук (31) — Д. Немет (62), Тураньї (74).

УАФ