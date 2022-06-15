На Білопільщині попрощалися із загиблим героєм 23 червня у Нових Вирках попрощалися з Сергієм ДЕРМЕЛЬОВИМ, який загинув 18 червня у селищі Зайцеве Донецької області, від отриманих травм під час ворожого артобстрілу.

Бойовий досвід 34-річний чоловік отримав ще до повномасштабного вторгнення росії на територію України.

У 2014 році був мобілізований на військову службу солдатом. У 2015 році брав участь у боях поблизу Донецького аеропорту. Потім - військова служба у Миколаєві.

17 лютого 2016 року Указом Президента Сергій Миколайович був нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції». У 2017 році отримав звання «молодший сержант», командир гармати, у 2021 році - старший сержант. За роки військової служби неодноразово нагороджувався грамотами різних рівнів.

- Наш Герой завжди був скромним, вірним товаришем, готовим допомогти у будь-яку хвилину. Він гідний син свого народу, справжній патріот, Герой, який до останнього боровся за перемогу та був підтримкою та опорою для своїх рідних, - згадує про односельця Наталія Скрипа.

Прощання з Героєм відбулося у його рідному селі Нові Вирки.

Поховали бійця на місцевому кладовищі.