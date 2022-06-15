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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 19:54334

Ворог завдав удару по Сумщині запалювальними снарядами - Держприкордонслужба

Зі сторони рф били забороненою зброєю.

Сьогодні пообіді ворог використав проти території України запалювальні боєприпаси 9М22С з реактивних систем залпового вогню. Обстріл вівся з російського населеного пункту гордєєвка. Всього нараховано 30 пострілів, з яких 25 розірвалися в повітрі над одним з населених пунктів Юнаківської громади, решта 5 – на його околицях. 

Внаслідок нанесеного удару зазнала ушкоджень цивільна інфраструктура.

Також із російських гудовка та погар мінометним та гранотометним вогнем ворог крив прикордоння Чернігівщини.

Усього зафіксовано 24 мінометних вибухи та більше 40 пострілів із гранатомету

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Общество Фосфорна бомба
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