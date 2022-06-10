Завтра Шосткинщина прощатиметься з захисником України Завтра Шосткинська громада проводжає в останню путь Дениса Васильовича Сєдова. Його життя було тісно пов’язане з нашим містом. Тут він закінчив школу № 5 та вступив до медичного коледжу, де провчився 4 роки.

Для близьких і друзів, Денис назавжди у пам'яті закарбується, як чуйна, добра, цілеспрямована людина. В важких ситуаціях він завжди знаходив компроміс. Юнак захоплювався туризмом і боксом, але найбільше йому подобалося займатися в тренажерному залі.

Денис мріяв служити в морській піхоті, а після закінчення війни – стати фітнес-тренером

До лав ЗСУ вступив в 2021 році, а 14 червня цього року Денис Васильович героїчно загинув при захисті України. Йому було лише 21…Траурні заходи розпочнуться 22 червня о 11.00 біля кінотеатру “Родина” (вул. Садовий бульвар, 13). Запрошуємо всіх прийти та вклонитися пам’яті героя, нашого земляка, пише shostkanews.city.