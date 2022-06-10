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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:10210

СБУ викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України (відео)

Агентурна мережа фсб вела розвідувально-підривну діяльність в органах влади.

Щоб знешкодити її, контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію.

У результаті: в Києві було затримано завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій ТПП.

Ці посадовці передавали ворогу різну розвідінформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців.

Зрадники робили це не безкоштовно. Російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. дол. за завдання. Суми залежали від рівня таємності і важливості зібраних даних.

Як встановила СБУ, урядовця завербували у 2012 році під час подорожі в росію два кадрові співробітники фсб.

З тієї поїздки чиновник повернувся, вже маючи оперативний псевдонім, мобільний телефон для зв’язку та завдання збирати таємну інформацію, яка циркулює в Кабміні.

Секретні документи зловмисник або роздруковував, або фотографував і зберігав на флешці.

А для передачі файлів домовлявся через закритий Telegram-канал про зустріч зі своїм «зв’язковим» – одним із працівників Торгово-промислової палати.

«Зв’язківця» теж завербували у москві співробітники 5 служби фсб. Свій інструктаж співробітник ТПП отримував згодом у тимчасово окупованому Сімферополі.

СБУ ідентифікувала одного з тих, хто готував його, як агента – це представник 5 служби фсб Юрій Водолазкій.

Схема передачі розвідданих працювала так: урядовець передавав їх «зв’язківцю» з ТПП, а той – далі в росію через зашифровані канали зв’язку.

«Винагороду» зв’язковий отримував під час особистих зустрічей із кураторами. Вони відбувалися в Криму чи у третіх країнах.

Зазвичай фсб платила йому за двох, а вже в Києві він розподіляв гроші. Паралельно він займався підбором інших «кандидатів» для вербування.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

 

СБУ

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