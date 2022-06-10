Суд заборонив політичну партію «Опозиційна платформа – за життя»

Підставами для заборони партії стали матеріали СБУ щодо причетності провідних функціонерів «ОПЗЖ» до:
- дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі;
- поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України;
- пропаганди війни, насильства.
В умовах військової агресії рф діяльність представників цієї політичної сили створювала реальні загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.
Представники «ОПЗЖ» фактично ретранслювали офіційну позицію країни-агресора щодо нашої держави, демонстративно підтримували та популяризували агресивну антиукраїнську політику росії.
СБУ і надалі продовжить представляти інтереси держави у подібних судових справах, щоб дії осіб і партій, які завдають шкоди безпеці України, отримали відповідну правову оцінку.
СБУ