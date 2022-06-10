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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:32198

Суд заборонив політичну партію «Опозиційна платформа – за життя»

Рішення прийняв Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова. Він розглядав звернення, підготовлене на підставі указу Президента, рішення РНБО та відповідного реагування СБУ на загрози національній безпеці.

Підставами для заборони партії стали матеріали СБУ щодо причетності провідних функціонерів «ОПЗЖ» до:
- дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі;
- поширення антиукраїнської пропаганди щодо зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності України;
- пропаганди війни, насильства.
 
В умовах військової агресії рф діяльність представників цієї політичної сили створювала реальні загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.
Представники «ОПЗЖ» фактично ретранслювали офіційну позицію країни-агресора щодо нашої держави, демонстративно підтримували та популяризували агресивну антиукраїнську політику росії.
СБУ і надалі продовжить представляти інтереси держави у подібних судових справах, щоб дії осіб і партій, які завдають шкоди безпеці України, отримали відповідну правову оцінку.
 
СБУ
Политика
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