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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:26254

Скасовано через коронавірус: суд стягнув з туроператора на користь сумчанки грошові кошти за анульовану подорож до Греції

У січні 2020 року позивачка уклала з однією із туристичних компаній договір на туристичне обслуговування, а саме - відпочинок в Греції. Жінка сплатила за майбутню подорож більше 42 тисяч гривень. Проте, через епідемію COVID-19 в омріяну відпустку так і не поїхала.

Спершу, через неможливість виконання зобов`язань з надання послуг, тур було перенесено з червня 2020 року на вересень 2020 року, а згодом відтерміновано ще на рік. Та і цього разу скористатися придбаною путівкою їй не вдалося, оскільки до початку туру не відкрили готель, а згодом тур-компанія припинила прийом та обслуговування нових клієнтів на території Греції. Тож сумчанка звернулася до туроператора з проханням повернути кошти за ненаданий з його вини комплекс туристичних послуг. На що отримала відповідь, що оскільки вітчизняний турагент є лише посередником, то її заяву про повернення коштів направлено до грецького туроператора.

Не отримавши належної відповіді на претензії, жінка звернулася до Зарічного районного суду м. Суми з позовом. В своїй заяві позивачка просила розірвати договір на туристичне обслуговування та стягнути з відповідача на її користь грошові кошти в сумі майже 51 тисяча гривень. Суд першої інстанції позов задовольнив частково: розірвав договір та стягнув з туроператора 40834,84 грн, сплачених за договором на туристичне обслуговування.

 Не погодившись з таким рішення місцевого суду, відповідач з оскаржив його до Сумського апеляційного суд. Посилаючись на неповне встановлення обставин, які мають значення для справи, невідповідність висновків суду обставинам справи, порушення норм матеріального права, просив колегію суддів апеляційної інстанції рішення скасувати та прийняти нову постанову про відмову у задоволенні позову в повному обсязі. Свої апеляційні вимоги відповідач мотивував тим, що є лише посередником та діє не від свого імені, а від імені туроператора-нерезидента - компанії Mouzenidis Travel A.E, а тому у нього немає обов`язку повернення коштів за договорами на туристичне обслуговування.  Крім того, Законом Уряду Грецької Республіки від 13 квітня 2020 року грецьким туроператорам, готелям та авіаперевізникам надано право по анульованих подорожах не повертати кошти, а надавати ваучери на майбутні поїздки протягом 18 місяців з дати отримання ваучеру. На теперішній час відповідач подав позов до грецького туроператора щодо повернення сплачених коштів, який прийнятий судом м. Салоніки. Натомість повернення відповідачем коштів позивачу негативно вплине на виконання ним обов`язків перед іншими туристами, адже всі кошти є транзитними для товариства і їх повернення можливе лише за рахунок коштів інших клієнтів.

Розглянувши матеріали справи, колегія суддів цивільної палати Сумського апеляційного суду залишила без задоволення апеляційну скаргу відповідача, а рішення місцевого суду – без змін, оскільки висновки суду першої інстанції узгоджується з матеріалами справи та вимогами закону. Так, судом було встановлено, що туроператор порушив умови договору на туристичне обслуговування та не надав позивачу туристичних послуг за договором в обумовлений сторонами строк. Таким чином, передбачені договором туристичні послуги позивачу надані не були, а сплачені кошти позивачу не повернуті.

Сумський апеляційний суд
Право
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