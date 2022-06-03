У Сумах Центральна міська бібліотека ім. Т. Шевченка допомагає мешканцям отримати фінансову підтримку Фахівці Центральної міської бібліотеки ім. Т. Шевченка допомагають сумчанам, які не в змозі самостійно розібратися в подачі заявки на отримання грошової допомоги.

За 10 днів до бібліотеки вже звернулося майже 100 мешканців обласного центру.

Уряд спільно з міжнародними організаціями запустив низку програм, завдяки яким українці можуть отримати фінансову підтримку.

Так, з 31 травня оформити й подати заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на платформі єДопомога мають право громадяни, які перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких відбуваються активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи.

Дані, які людина вказує у заявці, електронним сервісом перевіряється на основі даних державних реєстрів.

Перевірені заявки передаватимуться міжнародним організаціям, які прийматимуть рішення щодо виплат на основі пріоритетності вразливих категорій осіб, що потребують допомоги.

СМР