У Сумах в ДТП постраждала пасажирка маршрутки Учора зранку, близько 9-ї години, патрульним надійшло повідомлення про ДТП на перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола — Пушкіна.

На місці автопригоди інспектори попередньо з’ясували, що 57-річний водій транспортного засобу Renault Megane, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з транспортним засобом РУТА 25.

Унаслідок ДТП 53-річна пасажирка маршрутного засобу отримала тілесні ушкодження. Лікарі шпиталізували її до медичного закладу.

Для з’ясування всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.

Патрульна поліція Сумщини