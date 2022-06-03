У Сумах в ДТП постраждала пасажирка маршрутки

На місці автопригоди інспектори попередньо з’ясували, що 57-річний водій транспортного засобу Renault Megane, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з транспортним засобом РУТА 25.
Унаслідок ДТП 53-річна пасажирка маршрутного засобу отримала тілесні ушкодження. Лікарі шпиталізували її до медичного закладу.
Для з’ясування всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу Сумського районного управління поліції.
Патрульна поліція Сумщини