У Ромнах попрощалися із захисником України У розквіті життєвих сил… на східному фронті загинув наш земляк, захисник України ДЕНИС ТКАЧЕНКО, зовсім дитина, 19 років… єдиний син у матері.

Сьогодні попрощатись із полеглим Воїном, випускником Роменського ліцею № 4 Роменської міської ради Сумської області імені Героя України Тетяни Маркус, прийшли сотні людей, серед яких його рідні, друзі, однокласники, педагогічний колектив, побратими, сусіди та небайдужі мешканці громади.

Стоячи на колінах і не стримуючи гірких сліз, люди створили «живий» коридор уздовж бульвару рідного міста, де промайнули найкращі, безжурні дні його життя.

До початку повномасштабної війни він працював звичайним вчителем інформатики у Київській приватній школі, якого любила та поважала малеча.

Коли росія напала на територію України, Денис, не вагаючись жодної хвилини, пішов і відразу записався в ряди територіальної оборони міста Київ і згодом, коли російська орда відійшла від столиці, як справжній воїн записався у добровольчий батальйон АЗОВ. Про цього захисника України, який був готовий віддати життя за своїх товаришів, ніхто не в змозі сказати чогось поганого. Його всі навколо любили за доброту, щирість та простодушність.

Життя Героя Дениса ТКАЧЕНКА трагічно обірвалося 29 травня. Під час бойового виходу на сході нашої країни його КамАЗ натрапив на протитанкову міну…

Наш земляк разом із багатьма відважними захисниками долучився до небесного легіону патріотів України. Віддав найдорожче і найцінніше – своє життя, щоб над нашою Україною засяяло сонце миру і спокою. У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України.

Нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника України назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів та усіх, хто знав його, любив та шанував.

Висловлюємо співчуття родині воїна, зраненій тяжким і непоправним болем утрати.

Нехай у небесній обителі буде легко і світло душі Дениса, юного захисника України, який загинув за нас з вами. Пам’ятаймо, якою ціною дається наша перемога…

Вічна пам’ять Герою!

За повідомленням відділу з питань внутрішньої політики РМР