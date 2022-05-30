На Глухівщині попрощались з героєм У селі Дунаєць попрощались з Ігорем Тищенком.

Прощання відбулося 5 червня.

На фронті російсько-української війни склав голову 24-річний лейтенант Ігор Володимирович ТИЩЕНКО (17.10.1998 – 2.06.2022). Уродженець села Дунаєць, він у 2016 році після закінчення школи вступив до Харківського національного університету внутрішніх справ. Спортсмен, активіст, лідер. Ігор був надзвичайно вмотивованим бійцем. Контракт із ЗСУ підписав ще у 2021 році, перед тим працював у Глухівському ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою, де викладав «Захист України», був офіцером-вихователем і вів гурток бойового мистецтва.