У Сумах свідомі громадяни продовжують добровільно здавати зброю до поліції Вчора до Сумського районного управління поліції звернувся 58-річний місцевий житель та повідомив про бажання добровільно видати наявну в нього вогнепальну зброю.

Чоловік повідомив правоохоронцям, що отримав автомат біля приміщення Сумського артилерійського училища, під час роздачі зброї для цивільного населення. Усвідомлюючи, що незаконне поводження з вогнепальною зброєю може мати для нього негативні наслідки правового характеру, заявник виявив бажання добровільно видати працівникам поліції, у встановленому законодавством порядку, автомат "АК-74" з магазином та набоями до нього калібром 5,45 мм у кількості 20 штук.

Працівники поліції постійно проводять профілактичну та роз’яснювальну роботу з населенням щодо протидії незаконному поводженню зі зброєю та вибуховими предметами.

Правоохоронці нагадують громадянам, що для добровільної видачі зброї, вибухових предметів чи речовин, а також боєприпасів вони можуть звернутися на лінію 102 або до будь-якого територіального підрозділу поліції.

Відділ комунікації поліції Сумської області