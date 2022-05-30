Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:04186

У Сумах свідомі громадяни продовжують добровільно здавати зброю до поліції

Вчора до Сумського районного управління поліції звернувся 58-річний місцевий житель та повідомив про бажання добровільно видати наявну в нього вогнепальну зброю.

Чоловік повідомив правоохоронцям, що отримав автомат біля приміщення Сумського артилерійського училища, під час роздачі зброї для цивільного населення. Усвідомлюючи, що незаконне поводження з вогнепальною зброєю може мати для нього негативні наслідки правового характеру, заявник виявив бажання добровільно видати працівникам поліції, у встановленому законодавством порядку, автомат "АК-74" з магазином та набоями до нього калібром 5,45 мм у кількості 20 штук.

Працівники поліції постійно проводять профілактичну та роз’яснювальну  роботу з населенням щодо протидії незаконному поводженню зі зброєю та вибуховими предметами.

Правоохоронці нагадують громадянам, що для добровільної видачі зброї, вибухових предметів чи речовин, а також боєприпасів вони можуть звернутися на лінію 102 або до будь-якого територіального підрозділу поліції.

Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Сумська журналістка отримала орден
Сегодня 14:02
Патрульні оперативно затримали сумчанина, який зрізав кабелі з вагонів на залізничному вокзалі
Сегодня 13:53
Сумський футболіст виграв турнір у Латвії
Сегодня 13:47
На Глухівщині попрощались з героєм
Сегодня 13:09
У Сумах свідомі громадяни продовжують добровільно здавати зброю до поліції
Сегодня 13:04
На Сумщину надійшла гуманітарна допомога від Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в Україні
Сегодня 12:43
За минулий тиждень на Сумщині зареєстрована 171 небезпечна подія
Сегодня 11:53
У Сумах за тиждень 30 випадків захворювання на коронавірус
Сегодня 11:26
Роменський дзюдоїст виграв у Польщі
Сегодня 11:20
У Сумах вода може бути з запахом хлору - проходять профілактичні заходи
Сегодня 10:38
Сумчанка стала чемпіонкою Італії
Сегодня 10:21
У Сумах зробили перерахунок субсидій на неопалювальний період
Сегодня 10:08
view counter

Статьи

Сумщина. 100 днів війни...
03.06.2022 22:56
Що робити, якщо у лікарні відмовляють у безоплатних послугах чи ліках
03.06.2022 10:37
Новації оренди комунального майна у період воєнного стану у Сумах
02.06.2022 12:15
Управління з питань праці роз’яснює: поєднання роботи та волонтерської діяльності
01.06.2022 16:11
Герой України комбриг Кащенко про особливості війни та завдання командирів
01.06.2022 14:20
До уваги жителів Сумщини: як ловити рибу з човна і не порушувати закон
01.06.2022 13:28
ОН Клінік Суми працює!
01.06.2022 09:53
"У кожного свій фронт". Історія партизана з Сумщини
31.05.2022 16:08
Клініка Святого Пантелеймона опановує нові напрямки
31.05.2022 12:21
Внаслідок обстрілу росіянами Писарівки Сумського району постраждало 14 будинків
31.05.2022 11:19
Лісівники області підбивають підсумки весняних робіт
31.05.2022 10:11
«Культура» окупанта: як лісівники Сумщини зіткунулись із «руським миром»
30.05.2022 17:58
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
12.30; 17.10
Таємниця будинку іграшок (Ґері Ван, 2017)
Таємниця будинку іграшок (Ґері Ван, 2017)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.50
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Топ Ґан: Меверік (Джозеф Косинські, 2021)
Кино Планета Кіно
11.30; 13.45; 15.45; 18.00
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Кино Планета Кіно
14.15; 17.45
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
14.00
Найманець (Тарік Салег, 2022)
Найманець (Тарік Салег, 2022)
Кино Планета Кіно
18.20

Фото

53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.