Живицький розповів про спроби диверсійно-розвідувальних груп РФ зайти на Сумщину Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів у спеціальному ефірі Радіо Свобода, як російські диверсійно-розвідувальні групи намагались зайти на Сумщину та чи готується область до повторного вторгнення військ РФ.

«Область до цього готується з першого дня війни. Є інформація про те, що на території РФ зараз немає ударних угрупувань, які б могли спробувати прорвати кордон з Україною, повноцінно сюди зайти і спробувати вести на нашій території бойові дії чи спробувати окупувати населені пункти», – каже Живицький.

За його словами, російські диверсійно-розвідувальні групи двічі намагались зайти на Сумщину, пише Радіо Свобода.

«Були дві спроби заходу диверсійно-розвідувальних груп в область, були бої і не допустили їхнє входження на територію України. На кордоні точилися бої, вони намагались зайти на БТР і ще певною технікою в область, але були вибиті. На жаль, є втрати серед наших прикордонників, але ці спроби були перервані і більше не повторювались», – зауважив голова ОВА.

Живицький розповів, що останні три тижні щільність обстрілів армією РФ посилилась.

За півтора місяця щоденних обстрілів суттєво пошкоджено соціальну інфраструктуру – школи, дитсадочки, заклади інтернатного типу для людей з інвалідністю, каже посадовець.

«У нас був тиждень тиші з моменту, коли були вибиті російські війська з території України. Після тижня тиші почались поодинокі обстріли мінометні, 1-3 приходи за добу. Зараз майже щоденно відбуваються ракетні обстріли, обстріли з літаків ракетами «Повітря-земля». Продовжуються мінометні обстріли, але їх стає більше», – додав Живицький.

Останнім часом фактично щодня надходять повідомлення про обстріл армією РФ прикордоння, зокрема на Сумщині та Чернігівщині.