На Сумщині вибухотехніки поліції знищили касетний суббоєприпас Небезпечний боєприпас, що не розірвався при скиданні, було виявлено в лісовому масиві неподалік від села Олексине.

До поліції надійшло повідомлення про те, що в лісі, неподалік від села Олексине на Тростянеччині, працівниками лісового господарства було виявлено предмет, схожий на армійський боєприпас.

Оглянувши знахідку, спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області встановили, що це бойовий осколковий касетний елемент 9Н210, від реактивної системи залпового вогню “Ураган” калібру 220 міліметрів.

Суббоєприпас не спрацював вилетівши з ракетного контейнера, та становив неабияку небезпеку для людей.

Поліцейські вибухотехніки на місці викопали яму, помістили туди знахідку та підірвали її накладним зарядом вибухівки.

«Поліція нагадує громадянам: у випадку виявлення боєприпасів, що не розірвалися, мін, гранат, тощо, ні в якому разі не варто їх чіпати, намагатися зрушити з місця чи самостійно знешкодити. Це може бути смертельно небезпечно! Єдине, що ви можете зробити, це позначити місце знахідки, відійти на безпечну відстань та викликати поліцію за телефоном 102 або ДСНС за телефоном 101», - говорить начальник вибухотехнічного відділу ГУНП в Сумській області Олег Євлаш.

Відділ комунікації поліції Сумської області