На війні проти рашистів загинув сумчанин 2 червня, о 12.00 на Алеї Героїв Баранівського кладовища попрощаються з Воїном – Чепіжним Денисом Миколайовичем, 02.02.1993 р.н.

Денису було всього 29 років, він загинув виконуючи свій обов'язок перед Державою і народом України, під час мінометного обстрілу в Запорізькій області 27 травня 2022 року.

Сумський ОТЦК та СП