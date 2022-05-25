На Шосткинщині дільничний офіцер поліції оперативно викрив крадія та повернув велосипед власниці

Жінка розповіла, що зранку залишила біля крамниці свій велосипед не пристебнутим, бо забула вдома велозамок. Аби цей факт не дуже кидався в очі стороннім, вона прив’язала двоколісний мотузкою до велопарковки. Повернувшись назад через кілька годин, жінка виявила його зникнення.
Переглянувши запис з камер відеоспостереження торговельної точки, правоохоронець швидко встановив особу зловмисника. Ним виявився 65-річний місцевий житель.
Викрадений велосипед поліцейські знайшли у підозрюваного вдома. Його вилучили і повернули власниці.
У поліції відносно чоловіка відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.
Поліція Сумщини