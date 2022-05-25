На Шосткинщині дільничний офіцер поліції оперативно викрив крадія та повернув велосипед власниці До місцевого дільничного офіцера поліції з заявою про крадіжку звернулася 46-річна жителька селища Вороніж.

Жінка розповіла, що зранку залишила біля крамниці свій велосипед не пристебнутим, бо забула вдома велозамок. Аби цей факт не дуже кидався в очі стороннім, вона прив’язала двоколісний мотузкою до велопарковки. Повернувшись назад через кілька годин, жінка виявила його зникнення.

Переглянувши запис з камер відеоспостереження торговельної точки, правоохоронець швидко встановив особу зловмисника. Ним виявився 65-річний місцевий житель.

Викрадений велосипед поліцейські знайшли у підозрюваного вдома. Його вилучили і повернули власниці.

У поліції відносно чоловіка відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.

Поліція Сумщини