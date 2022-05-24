Лента

Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 22:08187

Мер Білопілля розповів, як врятував 90-річну циганку від голоду і спраги

Мер Білопілля Юрій Зарко написав у фейсбуці, як сьогодні врятував 90-річну циганку від голоду і спраги.

"Старість не має національності. Точно так, як і людяність. Вона або є, або її немає!

Сьогодні мені в цьому довелося переконатися особисто.
А почалося все із вчорашнього мого допису в фейсбуці про циган, вірніше з повідомлення Тетяни Зіятдінової про ромську сім’ю, яка проживає за межею бідності. Оскільки в дописі було чимало не дуже зрозумілих мені речей, я вирішив переконатися в усьому сам.
На порозі будинку 129 по вул. Південна мене зустріли три собаки, але, очевидно, від голоду у них не було ні сил, ні бажання виразити хоч якусь агресію в мій бік.
Зайшовши до хати, яка була відчинена, я побачив лише стару брудну ковдру на підлозі. В будинку не було ані людей, ані хоч щось, щоб нагадувало про те, що тут живуть Люди… Проте, подивившись уважніше, я помітив, що з-під ковдри виглядає чорна чи то від бруду, чи то від старості нога…
На підлозі під ковдрою лежала скрюченою жінка вагою до сорока кілограмів , бо була висохлою, очевидно, від голоду та спраги. Щось сказати вона не могла, лише її очі просили про допомогу. Перше, що я хотів зробити, – дати їй води! Але… води в хаті не було. У відрі для води, що стояло на грубі, був лише застарілий бруд. Також в хаті практично не було ніяких продуктів, окрім декількох яєць, які вже колотилися всередині, та цвілого хліба в холодильнику. Хоча і цей хліб був делікатесом для голодних собак.
Я взяв відро і пішов до колодязя, що на перехресті Південної та Глінки. Вимивши його та набравши води, вирішив звернутися до двох чоловіків, що сиділи напроти на лавці, з питанням, чи є у цієї жінки живі родичі… Проте на своє питання я не отримав виразної відповіді. (А через годину я дізнався, що один із них був племінником бабусі((
…. Після третьої випитої кружки води бабуся почала говорити. Але, виявляється, що, окрім циганської , іншої мови вона не знає. Ми почали спілкуватися мовою жестів і я показав їй ложку, бо розумів, що вона, очевидно, давно вже не їла. На знак згоди вона закивала головою…
Оскільки ходити самостійно бабуся не могла, я практично виніс її на вулицю, щоб вона могла хоч трішки відігрітись під теплим весняним сонцем…
Через 15 хвилин Володимир Відуєв привіз гарячий чай та борщ, який попередньо підігрів вдома мій менший син. Скажу чесно, я ніколи не міг собі уявити, що мені колись доведеться годувати з ложки дев’яностолітню циганку (хоча справа тут не в національності), оскільки сама вона цього вже не може зробити. Проте шляхи Господні несповідимі. Бабуся запила борщ гарячим солодким чаєм і схопила мене за руку. З набору циганських слів я зрозумів лише одне – ПОМОЖИ!
Я так і не дізнався, як звати цю бабусю, як її прізвище і скільки їй років, Проте я знаю точно, що завтра ми її відмиємо і перевдягнемо, а потім відправимо до лікарні на деякий час. У будь-якому разі, я впевнений, що подальше її життя буде кращим!
А тепер - про людяність. Без лірики. У бабусі є діти, які виїхали в Угорщину. Є онук, який приходить раз у декілька днів. Є онука, яка живе чи в Сумах, чи ще десь. Вона приїздить приблизно раз у місяць, коли треба отримувати пенсію. І є сусіди. Наші, українці, які навіть не знали, що бабуся досі жива. Тож питання не лише в циганах, бо людяність національності не має", - написав він.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Завтра на Сумщині прогнозують дощ, грозу та град
Сегодня 22:22
Мер Білопілля розповів, як врятував 90-річну циганку від голоду і спраги
Сегодня 22:08
Голова Сумської ОВА спростував існування ударної групи рашистів для наступу на Сумщину
Сегодня 21:19
Окупанти близько години вели артобстріл по Шосткинщині
Сегодня 19:12
Сумчани продовжують добровільно здавати зброю до поліції
Сегодня 17:53
На Сумщині рецидивісту дали до 10 років за розбійний напад на пенсіонерку та крадіжку
Сегодня 17:15
Юний сумський гімнаст виграв чемпіонат Швеції
Сегодня 16:40
Сумські добробатівці їздитимуть у громадському транспорті безплатно
Сегодня 16:12
російські солдати готові вбивати своїх генералів, які примушують їх йти в наступ
Сегодня 16:00
Обстріл населених пунктів Сумщини снарядами, начиненими флешетами – розпочато кримінальне провадження
Сегодня 15:43
Внаслідок ракетних ударів на Сумщині засмічено понад 2,5 га лісу
Сегодня 15:27
На Білопільщині поліцейські офіцери громади допомогли дідусю дістатися додому
Сегодня 15:20
view counter

Статьи

«Культура» окупанта: як лісівники Сумщини зіткунулись із «руським миром»
Сегодня 17:58
Кадетський корпус у Сумах: вивозять навіть батареї та унітази!
Сегодня 10:40
П'яні окупанти, випалені квартири й "Россия" на паркані: як Тростянець оговтується після пережитих звірств
28.05.2022 12:55
8,4 тисячі абонентів без тепла та гарячої води. Як в Охтирці планують відновлювати теплопостачання після руйнування ТЕЦ
28.05.2022 09:28
"Ми не знаємо, де його тіло". Рідні не можуть поховати воїна Владислава Шевцова з Ямпільщини на Сумщині
26.05.2022 13:42
"Вже спали, коли почалися вибухи" — Краснопілля на Сумщині військові РФ обстріляли ракетами
25.05.2022 17:51
Все, что нужно для быта и досуга – в магазине Алло
25.05.2022 15:42
В Україні запустили єдиний портал про навчання під час війни OSVITANOW.ORG
25.05.2022 13:25
Где купить криптовалюту: разбор распространенных способов
25.05.2022 12:11
З Попасної на Сумщину: як облаштувалася родина, яка вимушена була тікати з власної домівки через війну (відео)
25.05.2022 10:52
Сергій Чередніченко: «Інколи тренуємося і під час повітряної тривоги, і під час артобстрілу»
25.05.2022 09:33
Перейменування вулиць: у Сумській громаді збиратимуть пропозиції від мешканців
24.05.2022 14:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 18.10
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
11.15; 17.10
Хто тобі доктор? (Тристан Сегела, 2019)
Хто тобі доктор? (Тристан Сегела, 2019)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.45
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 14.30; 17.30
Панама (Марк Невелдін, 2022)
Панама (Марк Невелдін, 2022)
Кино Планета Кіно
14.15; 18.20
Історія моєї дружини (Ільдіко Еньєді, 2022)
Історія моєї дружини (Ільдіко Еньєді, 2022)
Кино Планета Кіно
11.45; 17.00
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
13.00; 15.40

Фото

19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.