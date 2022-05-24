Під час війни тарифи на газ для населення не зміняться – Офіс Президента

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило ТИМОШЕНКО після селекторної наради за участю представників НАК «Нафтогаз», міністрів, голів обласних військових адміністрацій та мерів міст.

«На період війни ціни на газ для населення мають залишитися без змін», – наголосив він.

За його словами, наразі напрацьовується механізми компенсації державою дельти між ринковою вартістю газу та чинним тарифом для споживачів підприємств «Теплокомуненерго». Після оцінки всіх варіантів відповідний законопроєкт буде подано на розгляд до Верховної Ради.

«Основна мета законопроєкту, який зараз розробляється, – збереження чинних тарифів на газ та тепло для населення як мінімум на час війни», – говорить заступник керівника Офісу Президента.